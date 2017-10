A Roseto il primo colpo esterno della Gsa Udine

UDINE - Missione compiuta per la Gsa Udine che ha espugnato il PalaMaggetti imprimendo 24 punti di distacco tra sé e gli Sharks Roseto. La formazione di coach Lardo riesce, in questo modo, a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa con Ravenna e, soprattutto, a togliersi qualche 'scimmia' dalle spalle retaggio dei precedenti incontri.

I bianconeri hanno potuto contare su un sontuoso Mauro Pinton, autore di uno scintillante 5/5 al tiro da tre e, in generale, su una prestazione di grande sostanza da parte di tutta la squadra che ha fatto passare inosservati i soli tre punti segnati dalla punta di diamante udinese Veideman. Unica notizia veramente negativa è stata quella dell’infortunio del centro Pellegrino che rimediato una contrattura all’adduttore destro dopo appena 20» di gioco.

L’inerzia del match è passata nelle mani friulane alla fine del primo quarto quando i bianconeri, che avevano in panchina sia Veideman che Dykes, hanno realizzato un break di 12 a 0 con la prima bomba di Pinton e con alcuni pregevoli canestri di Diop e Raspino. Da quel momento la formazione udinese è rimasta sempre in vantaggio nel match, inseguita invano da una Roseto, apparsa inferiore in ogni reparto nonostante l’apporto dell’estroso ex Snaidero Contento e alla reattività sotto canestro di Infante. In apertura di ultima frazione altre due bombe di Pinton hanno portato la Gsa a +15 (57-72) chiudendo sostanzialmente la contesa quando mancavano ancora più di 5’ di gioco.

Al termine del match, il presidente Pedone ha così benedetto il primo successo esterno della stagione: «Sono molto soddisfatto. Questa sera eravamo chiamati a una prova di maturità e nervi, ho visto una squadra sempre con il coltello tra i denti. Non abbiamo mollato mai, in un clima a dir poco ardente, con tanto di bomba carta fatta esplodere a inizio terzo tempo. La nostra squadra ha giocato in maniera corale, difendendo benissimo. Questa sera Mauro Pinton sugli scudi, nel secondo tempo ha davvero spaccato la partita. Comunque bravi tutti».



SHARKS ROSETO - GSA UDINE 67-91 (17-20, 35-43, 52-63)

SHARKS ROSETO – Casagrande 9, Contento 14, Zampini, Infante 14, Ogide 6, D’Eustachio n.e., Lusvarghi, Lupusor 5, Combs 15, Alessandrini n.e., Marulli 2, Di Bonaventura 2. All. Di Paolantonio.

GSA UDINE – Ferrari 10, Pinton 19, Mortellaro 11, Benevelli 5, Raspino 15, Veideman 3, Pellegrino, Dykes 16, Nobile 2, Diop 10, Monticelli. All. Lardo.