Studenti del Convitto Paolo Diacono premiati a Roma dal Miur

CIVIDALE DEL FRIULI – Lunedì 23 ottobre, su invito del Miur - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, gli studenti dei Licei annessi al Convitto Paolo Diacono di Cividale del Friuli che si sono particolarmente distinti alla prima edizione del 'YounG7' parteciperanno al Festival della Diplomazia a Roma e in quell’occasione saranno premiati dal Ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, per i risultati conseguiti.

Partendo dal sapere e dalle ispirazioni di 'YounG7– Il G7 delle scuole', un progetto innovativo che si basa sulla simulazione dei lavori negoziali del G7, attraverso le voci delle studentesse e degli studenti, l’incontro nella capitale ripercorrerà le fasi e i risultati della prima simulazione svoltasi lo scorso maggio a Catania: pratiche, esperienze e contributi di un format di lavoro nuovo.

Per estendere questo format ad altre realtà territoriali, è stata inoltre promossa una analoga iniziativa a livello regionale. L’evento di Roma sarà l’occasione per condividere con tutti i presenti l’agenda e i contenuti degli eventi regionali YounG7. Per il Friuli Venezia Giulia il YounG7 – Regional Edition si svolgerà a Cividale del Friuli prossimamente e sarà coordinato dal Convitto 'Paolo Diacono', le cui studentesse e i cui studenti, avendo conseguito il premio di 'best school' durante l’edizione siciliana, hanno ottenuto la possibilità di replicare l’iniziativa sul proprio territorio.

Infine, sotto gli auspici della presidenza italiana del G7, in via di conclusione, si svolgerà un passaggio di consegne simbolico tra l’Italia e il Canada (che assumerà la presidenza del G7 nel 2018).