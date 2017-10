Friuli protagonista nella realizzazione della nuova ‘VTB Arena Park’

UDINE – C’è un pizzico di Friuli nella nuovissima ‘VTB Arena Park’ che sta sorgendo a Mosca. Un complesso di 32 ettari dove stanno prendendo forma lo stadio della Dynamo di Mosca, intitolato a Lev Yashin, un’area sportiva, un centro commerciale e un complesso edilizio di tredici palazzi. A occuparsi dei lavori, infatti, è la Codest International Srl, società di diritto italiano controllata al 100% dalla Rizzani de Eccher, grazie a due contratti stipulati con la società Uk Dynamo del valore di 1,7 milioni di euro.

In questi giorni si conclude la prima fase della costruzione del progetto, con la posa del manto erboso sul campo dello stadio e l’apertura dell’Hyatt Regency Mosca Petrovsky Park, il nuovo hotel cinque stelle della nota catena alberghiera. L'hotel dispone di 298 camere luminose ed eleganti, delle quali 39 sono lussuose suites; 14 sale riunioni; una moderna Spa/fitness con una piscina di 25 metri; vari ristoranti fra i quali i l’Oriental Sky Bar al 14 piano.

Per quanto riguarda il complesso sportivo e commerciale, dalla forma che ricorda un uovo di Faberge, è caratterizzato da un’avveniristica struttura a rombi, progettata dall'architetto americano David Manica e dal bureau russo Speech. Lo stadio potrà ospitare fino a 33.000 spettatori, mentre l'Arena, con una configurazione trasformabile per hockey, basket e volley oltre a spettacoli, potrà ospitare fino a 14.000 spettatori.

Codest, per la realizzazione del complesso, ha impiegato nel cantiere fino a 2.500 persone fra le quali i migliori specialisti italiani del settore e manodopera locale selezionata e altamente qualificata.

Attraverso Codest, Rizzani de Eccher è presente dal 1985 sia in Russia che in molti paesi dell’ex Urss, dove ha portato a termine oltre 120 prestigiosi progetti, consolidando la propria leadership nella realizzazione di hotel di lusso (Hyatt, Four Seasons, Kempinsky, Radisson), corporate buildings, soprattutto per banche e compagnie multinazionali, edifici residenziali di lusso, complessi industriali e infrastrutture per soddisfare i crescenti bisogni del mercato russo e della Cis.