Lavori terza corsia. In programma due chiusure notturne

FVG - Proseguono i lavori di preparazione per il cantiere della terza corsia nel tratto di A4 fra Gonars e Villesse. Per consentire la posa di new jersey su alcune rampe saranno necessarie alcune chiusure. La rampa di collegamento del bivio A23/A4 che da Udine porta a Trieste sarà chiusa al traffico dalle 21 di martedì 24 ottobre, alle 5 di mercoledì 25 ottobre.

La rampa di collegamento del bivio A4/A23 che da Venezia porta a Udine sarà chiusa al traffico dalle 21 di mercoledì 25 alle 5 di giovedì 26 ottobre. Sempre per permettere la posa di new jersey, per tutta la settimana saranno anche attivi – solo in orario notturno – alcuni restringimenti ad una corsia su tutte le rampe di collegamento del nodo di Palmanova.