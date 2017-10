Shi's fa il bis: dopo viale Ledra apre al Centro commerciale Città Fiera

UDINE - È partito dal capoluogo friulano e il 1° novembre aprirà il secondo locale in provincia di Udine: Shi’s, brand italiano di ristoranti urban japanese diffuso in tutto il Belpaese, oltre al locale di Udine centro già attivo, troverà posto anche al Centro Commerciale Città Fiera di Martignacco. È un anno da boom quello di Shi’s, acquisito nel 2016 da Cigierre, gruppo leader nella ristorazione in Italia con sede a Tavagnacco che ha al proprio attivo quattro format (Old Wild West, Wiener Haus, Pizzikotto e Shi’s) e oltre 240 punti vendita: la prossima inaugurazione al Città Fiera sarà la sesta del 2017 per il brand ispirato al Sol Levante. Dopo le aperture a Marcianise, Orio al Serio, Ferrara, Trieste e Cagliari, Shi’s torna in provincia di Udine per arricchire la rete di punti vendita, che attualmente conta anche i ristoranti di Pordenone, Trento, Udine e Milano in due differenti location.

Quello di Martignacco sarà l’undicesimo ristorante del brand e, integrando il locale di Udine, consentirà anche di estendere il servizio di consegna a domicilio. Con una ricaduta positiva sull’occupazione del territorio da cui Shi’s è partito e in cui Cigierre ha sede.

Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana dove il brand urban japanese ha rafforzato maggiormente la sua presenza: dopo i ristoranti di Udine e Pordenone, avviati da tempo, l’ultimo arrivato è stato il nuovo punto vendita di Trieste, inaugurato ad agosto e già beneficiario del passaparola fra i clienti Shi’s in regione. Il trend delle aperture in Italia proseguirà in modo ancora più importante anche nel 2018, anno in cui sono in programma nuovi progetti.

Il successo di Shi’s risiede in una cucina di qualità di ispirazione giapponese con un menù variegato che spazia da sushi a piatti caldi come ramen, gyoza e secondi alla griglia, tartare di pesce fresco, pietanze che sposano classici della cucina italiana e internazionale e dolci prelibati. Nessun problema anche per vegetariani, vegani e celiaci: i piatti a loro disposizione sono facilmente individuabili sul menù.

Requisiti irrinunciabili sono l’attenzione alla qualità delle materie prime e la disponibilità verso il cliente, con un servizio veloce e cordiale, anche take away e delivery: con queste caratteristiche e la sua affidabilità, Shi’s si è guadagnato negli anni una clientela affezionata e un ottimo rating di Tripadvisor.