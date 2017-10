‘Mercoledì del placement’: all’UniUd consegna dei curricola e colloqui

UDINE – Ritorna mercoledì 25 ottobre il ‘Mercoledì del placement’, iniziativa organizzata dal Career Center dell’Università di Udine per far incontrare laureati e laureandi dell’ateneo friulano con le aziende. L’appuntamento è dalle ore 15 nella sede di palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine.

Colloqui di selezione

Le quattro aziende Assi.Udine Unipol, Bosch, Gruppo Autostar e KPMG illustreranno la propria attività, raccoglieranno i curricola e sosterranno colloqui di selezione. Le lauree particolarmente richieste da queste aziende sono sia, specificatamente, quelle in ingegneria gestionale, informatica, economica, giurisprudenza, relazioni pubbliche, nonché, più in generale, quelle di area economica, umanistica, scientifica e della formazione. Per partecipare all’evento va effettuato il pre-accreditamento online. Il prossimo ‘Mercoledì del placement’ si terrà l’8 novembre. Dalle 15 i partecipanti potranno accreditarsi presso lo stand di Umana, che sarà a disposizione per la raccolta e correzione dei curricola. Alle 15.30, nell’aula T4 (auditorium) inizieranno le presentazioni aziendali e dalle 16.30 alle 18.30 si svolgeranno i colloqui personali con le quattro aziende.

Le aziende

L’agenzia generale assicurativa Assi.Udine Unipol (www.assiudine.it), con mandato in esclusiva Gruppo UnipolSai Assicurazioni, è specializzata nella consulenza per la tutela del reddito, del patrimonio, del risparmio e della tutela successoria dei clienti.

Il nome Bosch (www.bosch-home.com/it) da più di 130 anni è associato a tecnologie innovative. Bosch sviluppa il proprio business in tutto il mondo ed è attivo nei più diversi settori tecnologici.

Il Gruppo Autostar (www.autostargroup.com/) è oggi uno dei principali operatori del settore auto a livello nazionale sia per il volume d’affari, sia per i costanti investimenti, con dieci sedi dislocate in Friuli Venezia Giulia e Veneto che accolgono una decina fra i più prestigiosi marchi automobilistici.

Kpmg (www.kpmg.com/it), fondata a Milano nel 1958, è una società di revisione e organizzazione contabile. Oggi grazie a 26 sedi diffuse capillarmente su tutto il territorio nazionale, si occupa di imprese, modelli di business e dinamiche imprenditoriali, grazie a un network di professionisti impegnati nell’attività di revisione legale.