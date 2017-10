Premio letterario ‘Udine racconta’: nuovo bando di concorso

UDINE - Raccontare Udine con gli occhi dei bambini, in lingua italiana, friulana o straniera, inventando una storia o narrando ciò che si vive ogni giorno, dalla storia alle tradizioni, dallo sport al vissuto autobiografico degli autori, dai movimenti sociali e politici cittadini ai luoghi della città. Unico limite, farlo entro 12 febbraio 2018, data di scadenza per l'invio dei componimenti partecipanti alla prima edizione del bando di concorso per l’assegnazione del Premio Letterario per bambini e ragazzi ‘Udine Racconta’.

Il gusto della lettura e l’esercizio creativo

Un concorso promosso in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e l’Associazione italiana biblioteche, con l'obiettivo di promuovere nelle giovani generazioni il gusto della lettura e l’esercizio creativo della scrittura, nonché stimolare, riconoscere e incoraggiare i livelli di eccellenza nella scrittura creativa che i bambini e i ragazzi possono esprimere a partire dal contesto scolastico.

A chi è rivolto

La partecipazione al concorso, totalmente gratuita, è riservata alle classi quinte di scuole primarie, alle classi terze di scuole secondarie di primo grado e agli studenti di tutte le classi dell’ultimo ciclo delle scuole secondarie di secondo grado. Le scuole di appartenenza delle classi e degli studenti che intendono concorrere al premio devono avere sede nel territorio del comune di Udine.

Tre sezioni

Il concorso è articolato in tre distinte sezioni, distinte per grado scolastico. Sono ammesse al concorso opere inedite appartenenti esclusivamente al genere della narrativa. Il bando nel dettaglio è pubblicato sul sito web del Comune di Udine, assieme alla modulistica. Copia del bando di concorso e del modulo di domanda sono stati già trasmessi alle scuole. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro il termine tassativo delle ore 12.15 del 12 febbraio 2018 (le domande pervenute dopo tale termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse dalla partecipazione al concorso).

Informazioni

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere all'ufficio Attività Educative in viale Ungheria 15, telefono 0432-1272436, e-mail: istruzione@comune.udine.it. Orario di apertura degli sportelli al pubblico: lunedì dalle 8.30 alle 16.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.