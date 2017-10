‘Officine Giovani’: un percorso sull'arte del racconto

UDINE - Sono aperte ancora per pochi giorni le iscrizioni al laboratorio di scrittura creativa organizzato dalle Officine Giovani del Comune di Udine. A partire dal primo incontro, in programma giovedì 26 ottobre alle 17.30 nei locali di via Valle del But, il giovane regista Alessandro Venier condurrà i partecipanti in un percorso di quattro appuntamenti finalizzati alla stesura di un racconto.

Quattro incontri

La proposta vuole coinvolgere non solo i giovani scrittori della città ma tutti coloro che desiderano avvicinarsi al racconto. Durante i quattro incontri – in programma il 26 ottobre, il 2, 9 e 16 novembre dalle 17.30 alle 20 – i partecipanti avranno modo di conoscere la produzione dei grandi scrittori di short stories per arrivare, infine, alla composizione di un testo proprio.

Alessandro Venier

A guidare gli aspiranti scrittori sarà, come detto, Alessandro Venier, regista e direttore artistico del cinema di San Vito al Tagliamento, nonché curatore di seminari e workshop di storia del cinema, videomaking, scrittura creativa teatrale e cinematografica. L'attività del laboratorio creativo si baserà sulla partecipazione e il coinvolgimento degli iscritti attraverso una serie di tappe successive: i racconti redatti dai partecipanti saranno infatti spunto di lavoro nel corso di un laboratorio di editoria autoprodotta realizzato a metà novembre alle Officine Giovani per diventare, infine, base per un reading legato a un evento programmato per gennaio.

Info

L’iniziativa, destinata prevalentemente a ragazzi e ragazze di età inferiore ai 35 anni, prevede una quota di iscrizione di 15 euro a persona. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0432 541975 dalle 14.30 alle 18 nelle giornate di martedì e sabato e dalle 18 alle 21.30 nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì oppure inviare una mail all’indirizzo officinegiovani@gmail.com. Le Officine Giovani sono un Servizio del Comune di Udine – Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali.