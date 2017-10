Doppio appuntamento con Catine e il suo show!

FVG - Saranno Caterina Tomasulo, Claudio Moretti e Tiziano Cossettini con l'intervento di Samuele & Francesco a festeggiare i 10 anni della ‘Valentino Zucchiatti Onlus’, giovedì 26 ottobre al teatro monsignor Lavaroni di Artegna alle 20.45, mentre il ‘Catine Show’ sarà di scena a Majano all’auditorium comunale giovedì 2 novembre alle 20.45.

La onlus

La Valentino Zucchiatti Onlus nasce 10 anni fa appositamente per svolgere un servizio di volontariato di fatto ideato e concepito in seno alla Società Operaia di Majano, attingendo dall’esperienza di una consorella piemontese. Valentino Zucchiatti era presidente della società operaia di Majano e da tempo alla ricerca di un’attività che potesse rivitalizzarla nella sfera sociosanitaria. I responsabili di San Daniele dell’Azienda Sanitaria avevano indicato il servizio di trasporto alle strutture sanitarie della Regione come bisogno scoperto nella nostra Comunità. Purtroppo Valentino Zucchiatti non riuscirà a vedere realizzato il progetto perché scompare improvvisamente il 21 ottobre 2006. A quel punto il consiglio direttivo della Società Operaia non se la sente più di attuare il progetto, ragion per cui nel giugno del 2007 la moglie, la figlia e la cognata di Valentino Zucchiatti fondano e intitolano alla sua memoria l’Associazione di volontariato che consentirà di realizzare un progetto cui lui teneva moltissimo e di non disperdere le energie e l’impegno da lui profusi. La Valentino Zucchiatti Onlus si propone di aiutare le persone a mantenere il bene più prezioso: la salute, facilitando loro l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, della Regione. A distanza di dieci anni rimane confermata l’utilità sociale del servizio, dedicato a cittadini privi di vettura o di patente o impediti alla guida per qualsiasi altra ragione e che debbano recarsi dal medico, in ospedale o nelle strutture sanitarie della nostra Regione. Attivo dal lunedì al venerdì, viene proposto a offerta libera ed è svolto con un’autovettura a noleggio (Fiat Grande Punto), a bordo della quale si alternano a coppie i volontari: di solito il volontario con il ruolo di autista, la volontaria con un ruolo complementare di accompagnamento. Il servizio è rivolto a persone autosufficienti o con mobilità ridotta, ma sufficiente a salire a bordo e scendere dalla vettura. Per usufruirne è sufficiente prenotarsi anticipatamente chiamando il 348 8608187. Risponderà l’addetta alla segreteria che, una volta annotata la prenotazione, provvederà a organizzare il trasporto.

