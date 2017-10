Auto contro camion: grave una donna

ARTA TERME - Grave incidente nella mattinata del 23 ottobre, attorno alle 7, nel comune di Arta Terme. Il sinistro è avvenuto lungo la statale 52 bis, all'altezza della curva che precede lo svincolo del ponte di Zuglio. A causa dello scontro il traffico ha subito dei rallentamenti che hanno causato lunghe code.

Il sinistro

In quanto alle cause - come anticipato da Il Gazzettino - che hanno determinato lo scontro, sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificato la carreggiata.

I fatti

L’incidente ha visto coinvolti una Lancia Y 10, condotta da una donna di 36 anni, di Arta Terme e che si stava muovendo in direzione di Tolmezzo, e un camion dell’Enel, che procedeva in senso contrario. Ad avere la peggio la donna che è stata elitrasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dell'equipe medica del 118. Il conducente del camion, ferito, è stato stabilizzato sul posto dai sanitari dell'ambulanza e portato poi al nosocomio di Tolmezzo. La 36enne sarebbe grave ma non in pericolo di vita.