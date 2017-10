'Chi Ben Comincia' ritorna su Radio LatteMiele Fvg

FVG - Nel rinnovo del palinsesto di Radio LatteMiele Fvg, a partire dal 23 ottobre riparte la terza stagione di 'Chi Ben Comincia', il programma del lunedì sera condotto dal regista e attore teatrale Luca Ferri e dalla giornalista e speaker Linda Fiore.

La trasmissione, che vede la partecipazione dell'attore Luca Marchioro, continuerà a ospitare, come nelle 2 passate edizioni, personaggi originari del Friuli Venezia Giulia, il cui talento è apprezzato oltre i confini regionali.

La prima puntata della nuova stagione accoglierà la friulana Samira Lui, terza classificata a Miss Italia 2017 e prima 'Miss Italia Chef' della storia, che racconterà la sua esperienza al concorso di bellezza più importante e longevo del nostro Paese.

Ospite fisso del programma, il giovane astrologo Joss, che ogni lunedì proporrà una panoramica sui movimenti dei pianeti e indicherà il segno favorito del periodo.

'Chi Ben Comincia' è possibile seguirlo dalle ore 18 in fm (98.5 MHz Udine - 98.3 MHz Pordenone - 105.9 MHz Gorizia -107.3 MHz Trieste - 104.8 MHz Tolmezzo), streaming su www.radio.fvg.it e per i più curiosi, anche in video sulla pagina facebook Radio LatteMieleFVG, dove la radio non è solo da ascoltare, ma anche da guardare.