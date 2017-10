Halloween alla Riserva di Cornino: una grande festa dedicata ai più piccoli

FORGARIA - È tutto pronto per ‘Halloween, una riserva da paura’, uno degli eventi più attesi dai più piccoli, in programma martedì 31 ottobre, alla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, nel Comune di Forgaria nel Friuli. La mascotte dell’iniziativa sarà Gustavo, uno splendido esemplare di corvo imperiale. Sarà una grande festa, dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Sono previsti due turni

Il primo inizierà alle 14.30 e terminerà alle 17 e il secondo comincerà alle 16.30 fino alle 19. Un intero pomeriggio riservato al divertimento, assicura Ylenia Cristofoli, presidente della cooperativa Pavees, che gestisce la riserva, ma non mancheranno attività educative per imparare a rispettare la natura giocando. Si comincerà con i ‘paurosi truccabimbi’, tanti trucchi speciali ‘da paura’, e con i laboratori ‘da urlo’, per imparare divertendosi. In programma, alle 16.30, con la collaborazione degli amici di Funnytime, un intrattenimento ‘infernale’ con l’antica arte dello sputafuoco. Seguirà la ‘merenda tremenda’ tutti assieme.

Info e prenotazioni

La prenotazione, fanno sapere gli organizzatori, è obbligatoria. E’ possibile contattare il numero 0427-808526 oppure inviare una mail all’indirizzo centrovisite@riservacornino.it. Il ricavato (quota di partecipazione 5 euro) servirà per sostenere i numerosi progetti e le tante attività promosse dalla Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino.