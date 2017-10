Mirko è Mister Italia Fvg 2017

TRICESIMO - Si è tenuta nella serata del 21 ottobre al Teatro L. Garzoni di Tricesimo (Ud) la finale interregionale di Mister Italia 2017 relativa al Fvg e al Veneto orientale, territorio di competenza dell’agente regionale Cristian De Marco organizzatore della finale. I ventiquattro concorrenti in gara che rappresentavano quasi tutte le province del nord est, presentati da Chiara De Marco, sono sfilati prima in abito elegante e successivamente in costume da bagno. Oltre alle due sfilate in cui la giuria presieduta dalla bellissima Samira Lui ha espresso i voti, è stato dato spazio anche ad una dimostrazione delle doti artistiche dei singoli ragazzi, qualcuno infatti ha cantato, altri hanno ballato e recitato. Ricchi i contenuti artistici che sono stati intercalati alle sfilate dei Mister Italia, creando un vero e proprio show si sono esibiti anche alcuni dei protagonisti di ‘Cinderella Il Musical’ e le ballerine di Dna Danza.

Mister Italia Fvg 2017

Primo classificato assoluto Mirko Pividore al quale è andata la fascia più importante della serata Mister Italia Fvg 2017. Mirko è un 19enne di Tavagnacco (UD), alto 1.83, capelli neri e occhi marrone, del segno del capricorno. Oltre ad essere uno studente universitario gioca a calcio con la Reanese. Il calcio è infatti lo sport che predilige in assoluto, tifa Milan con Ronaldo come sportivo prediletto. Si definisce estroverso, onesto e ambizioso. La sua ambizione è lavorare nel campo cinematografico e musicale.

Mister Italia Veneto orientale 2017

Tra i ragazzi veneti il primo classificato è Thomas Battiston, 18enne di Vazzola (TV) iscritto all’Università di Udine al quale è andata la fascia di Mister Italia Veneto orientale 2017. Thomas è alto 1.83, capelli castani e occhi marrone del segno della vergine. Si definisce simpatico, estroverso e deciso. Al di la degli interessi per il mondo della moda e dello spettacolo la sua ambizione è comunque laurearsi in scienze alimentari. Anche Thomas tifa Milan e ha Ronaldo come idolo sportivo.

Eleganza, Cinema, Boy

E’ stato eletto Andrea Fragali, 20enne di Udine universitario e cameriere. Capelli neri e occhi verdi, del segno della bilancia si definisce socievole, spiritoso e caparbio. Tifoso dell’Udinese ha come sport preferito il tennis. Di Cordenons (PN) è Mister Cinema Fvg 2017, il suo nome è Andrea Perotti, 21enne del capricorno, iscritto a economia aziendale e maestro di sci. Capelli neri, occhi marrone si definisce allegro e spiritoso. E’ un tifoso della Juventus e di Alex Del Piero. La fascia di Mister Boy Italia Fvg è stata assegnata a Riccardo Vasques Garcia 18enne di Tricesimo (Ud) nato in Italia da genitori peruviani. Riccardo è alto 1.83, capelli neri e occhi marroni è del segno del leone ed è iscritto all’Istituto Alberghiero ‘Stringher’ di Udine. Il suo hobby, da lui considerato anche come sport, è la breakdance.

Mister Alpe Adria

Il titolo di Mister Alpe Adria, anche questo uno dei marchi registrati e abbinati a Mister Italia, è andato a Jody Vignola 20enne di Casarsa della Delizia (Pn) che lavora nella pizzeria di famiglia. Jody è alto 185, capelli lunghi biondo/castani, occhi castani. La sua ambizione è diventare un modello, lo sport più amato e praticato è il basket. Tifa Juventus.

Mister Fitness Fvg 2017

A Renzo Max Rodrigues, 27 enne italo brasiliano, papà di due bambine è stata assegnata la fascia di Mister Fitness Fvg 2017, Renzo che è alto 185, capelli e occhi castani, lavora come personal trainer, pratica la box e il body building.

‘Il + Bello d’Italia, l’originale dal 1979’

La storica fascia di ‘Il + Bello d’Italia, l’originale dal 1979’ è andata ad Alessio De Vita, 27enne barista a Treviso, alto 1.92, capelli e occhi castani. Si definisce timido, semplice e simpatico. Tifoso dell’Inter gioca a calcio e fa body building. Prima della premiazione per il Comunale di Tricesimo che ha sostenuto e patrocinato la manifestazione ha preso la parola l’Assessore Barbara Iannis che, felice nel vedere un Teatro pieno, ha portato i saluti dell’Amministrazione. Fattiva la collaborazione durante la stagione 2017 dello Studio Fotografico Profili di Pordenone e del team del Barberclub di Udine. Molto gradito e applaudito il siparietto con Samira Lui reduce dai successi nazionali in qualità di Miss. I primi classificati accederanno di diritto alle fasi nazionali che si terranno a dicembre.

Mister Italia

Al concorso Mister Italia, nato nel 1983 possono partecipare ragazzi di età compresa tra i 16 e i 33 anni. Partner ufficiali del concorso sono la Sting Eyewear (occhiali da sole), la Thai Airways, Barachini scarpe, World of Beauty (prodotti di bellezza) e la Wella. Il concorso Mister Italia è abbinato ai maggiori contest di livello mondiale come Mister International, Mister Universal Ambassador, Mister Ocean, e altri ancora.

Per informazioni su Mister Italia Friuli Venezia Giulia gli interessati possono scrivere a fvg@misteritalia.org, oppure telefonare o mandare un messaggio al numero 347.0164522