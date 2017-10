FVG - Tra l'Adriatico e i Balcani è presente una depressione che nei prossimi giorni verrà spinta verso sud-est da un promontorio anticiclonico che si va rinforzando sull'Europa occidentale con aria mite in quota.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, martedì 24 ottobre avremo cielo in prevalenza sereno. Sui monti possibili gelate notturne a fondovalle mentre in quota soffierà vento moderato da nord. In serata potrebbe tornare un po' di Bora a Trieste.