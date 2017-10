Torna l'ora solare: indietro le lancette di un'ora!

FVG - Ci siamo o meglio, ci risiamo: tra sabato 28 e domenica 29 ottobre si torna all’ora solare. Così va in archivio, in via definitiva, l’estate 2017, la bella stagione con le sue giornate, lunghe e luminose, lascia spazio a giorni più corti. Si ‘dormirà’ un’ora in più, per via del ‘tirare indietro’ le lancette (che alle 3 di notte si sposteranno sulle 2).

Ma non per tutti questo sarà un vantaggio

Per molti, infatti, dietro l’angolo ci sono insonnia, inappetenza, spossatezza, fatica nella concentrazione e flessione del tono dell'umore. Invece di permettere un maggior riposo, grazie allo spostamento delle lancette un'ora indietro alle 3 del mattino, il cambio dell'ora porterà oltre 12 milioni di italiani a soffrire notevoli disagi dal punto di vista del benessere fisico ed emotivo. I sessanta minuti di sonno in più saranno quindi deleteri per la salute degli italiani e gli effetti negativi colpiranno i 'gufi', le persone che prediligono coricarsi alle ore piccole, e soprattutto le 'allodole', che amano godersi le prime ore di luce del giorno e che da questo momento dell’anno vengono particolarmente frastornati. L'effetto del cambio di orario varia, ovviamente, molto da persona a persona, ma quello che è certo è che dobbiamo prepararci ai sintomi più frequenti, ovvero irritabilità, stanchezza, fatica nella concentrazione, flessione del tono dell'umore.