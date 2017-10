Auto contro bici: due incidenti in città

UDINE – Due ciclisti sono rimasti feriti in seguito a due incidenti avvenuti nella giornata di lunedì 23 ottobre a Udine. Entrambi sono stati portati in pronto Soccorso con un’ambulanza, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo le 13 in via Alfieri, all’intersezione con via Petrarca. A scontrarsi sono stati una Volkswagen Passat condotta e da un 31enne di udine e un 14enne di Udine in sella alla bicicletta. Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, l’auto proveniva dal lato di via Larga, quando percorrendo via Alfieri verso viale Trieste, è andata a finire contro la bicicletta che procedeva su via Petrarca.

L’altro sinistro è avvenuto più o meno alla stessa ora ma in via Cividale, all’intersezione con via Riccardo di Giusto. In questo caso a restare coinvolti sono stati una 57enne straniera a bordo di una Jeep Chrysler e una 51enne residente a Udine in sella alla biciletta. La vettura percorreva via Cividale quando si è scontrata con il mezzo a due ruote che arrivava dal senso opposto mentre svoltava in via di Giusto.