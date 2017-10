Gli eventi in programma martedì 24 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

‘La forma della Voce’

Il 24 e 25 ottobre arriva al Cinema Centrale La forma della Voce, il coraggioso e poetico lungometraggio animato di una delle rare registe giapponesi, Naoko Yamada. Dopo essersi posizionato come uno dei maggiori incassi della scorsa stagione cinematografica giapponese, il film è stato presentato con successo anche al Future Film Festival 2017 . L’autrice Yoshitoki Ōima, che ha iniziato a scrivere a soli 18 anni, è stata premiata come ‘miglior autrice di manga esordiente’ nel 2008. In Italia l’opera è pubblicata da Star Comics. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Caporetto 1917-2017: incontro con E. Rasy e F. Jori

Dalle 18 del 24 ottobre, alla Libreria Moderna Udinese (via Cavour 13, Udine), in occasione dell'anniversario della battaglia di Caporetto incontro con Elisabetta Rasy, autrice di ‘Le regole del fuoco’ (Rizzoli, 2016), e Francesco Jori, autore di ‘Caporetto. La grande battaglia’ (Biblioteca dell'Immagine, 2017). Introduce e modera il giornalista e storico Gianpaolo Carbonetto.

L’atelier creativo ’Intrecci d'autunno’

Tornano con un nuovo appuntamento i laboratori ludico-ricreativi della Ludoteca comunale, che si propongono di stimolare la creatività e la fantasia dei piccoli ospiti attraverso l'utilizzo di vari materiali e tecniche. Martedì 24 ottobre, dalle 16 alle 18, i locali di via del Sale ospiteranno l'atelier creativo ‘Intrecci d'autunno’. Un pomeriggio nel corso del quale bambine e bambini potranno giocare con le foglie e i colori del periodo autunnale. Sempre questa settimana continuano inoltre, con sempre maggior successo, le aperture serali in programma ogni sabato sera dalle 20.30 alle 23.30. Anche sabato 28 ottobre la Ludoteca comunale aprirà le porte ai suoi appassionati frequentatori mettendo a disposizione oltre mille giochi da tavolo per tutti i gusti e tutte le età. Il catalogo aggiornato è consultabile online sul sito del Sistema bibliotecario di Udine e dell'hinterland udinese all'indirizzo www.sbhu.it/ludoteca. Inoltre è possibile accedere al prestito dei giochi. L'attività laboratoriale è riservata alle bambine e ai bambini dai 6 anni in su e la partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni: Ludoteca comunale via del Sale 21 (tel. 0432 127 2677 e-mail ludoteca@comune.udine.it).

DJ Louise e DJ Vok

Novità autunnale che 'sa d'antico' nel palinsesto di Radio Onde Furlane. Dopo una pausa di un po' di mesi, martedì 24 ottobre alle 21.30, ritorna finalmente Abrasive, storico appuntamento settimanale, da circa tredici anni a questa parte, dedicato alle diverse espressioni del punk rock e dell'hardcore. Il programma, curato e condotto dagli ineffabili DJ Louise e DJ Vok, è un vero e proprio ‘classico’ del palinsesto della radio libare dai furlans, sia per la sua connotazione musicale e culturale che per lo stile vivace non convenzionale e per il linguaggio meticcio (friulano + italiano + inglese) della sua conduzione. Ogni settimana la dose di punk senza confini viene somministrata dalle 21.30 alle 23 in modulazione di frequenza (sui 90 Mhz in gran parte del Friuli e sui 90.200 in Carnia) e in rete, in streaming all'indirizzo www.ondefurlane.eu o su tablet, iPad, iPhone e smartphone, attraverso la apposita App.

Festival Mimesis, la quarta edizione avrà per tema le ‘Navigazioni’

Fino a sabato 28 ottobre, andranno in scena sei giorni di programmazione culturale, ciascuno articolato in diversi momenti: gli incontri con le scuole al mattino, le presentazioni e i dibattiti in luoghi significativi della città, l’incontro con gli autori nelle principali librerie di Udine. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171013_455019