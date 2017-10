Coltivazione di cannabis scoperta nei boschi di Socchieve

TOLMEZZO – E’ stato scoperto un campo di marijuana in comune di Socchieve. La Polizia del Commissariato di Tolmezzo ha sequestrato 6 piante per un peso di circa 3 chilogrammi.

In seguito a una soffiata, la squadra anticrimine si è appostata nelle vicinanze del campo, distante circa 300 metri dalla strada (in una zona piuttosto impervia raggiungibile solo a piedi), per scoprire chi fosse ‘l’agricoltore’ di canapa indiana. Sul posto sono state scoperte 13 piante, 7 delle quali già recise (erano in fase di fioritura, alte oltre due metri). Per ora non è stato individuato l'autore.

Per la Polizia la coltivazione serviva per alimentare lo spaccio di marijuana nella zona della Carnia, con la sostanza che sul mercato avrebbe potuto fruttare migliaia di euro. Sono in corso ulteriori indagini da parte degli uomini del vice questore aggiunto Alessandro Miconi per risalire alla filiera del traffico di stupefacenti.