20mila metri quadri dedicati all’arredo: apre Conforama

MARTIGNACCO - Per Città Fiera sarà una chiusura d’anno all’insegna della crescita e del rinnovamento dell’offerta. Il 2017 segna i primi 25 anni di storia del complesso commerciale di Martignacco, che conferma ancora una volta la sua propensione al continuo rinnovamento con l’arrivo di Conforama, marchio francese di primaria importanza che inaugura il nuovo comparto dedicato alla casa di Città Fiera.

Tutto per l’arredo

Giovedì 26 ottobre, Conforama aprirà 20mila metri quadri di superficie completamente dedicati all’arredo. Un importante passo per Città Fiera, che apre le porte ad un nuovo settore che arricchisce ulteriormente l’offerta che già ad oggi conta oltre 240 negozi e ampi spazi e servizi dedicati al tempo libero. Un primo step a cui seguirà nel 2018 l’arrivo del marchio italiano Casa Tua a completare la già ampia proposta commerciale composta da: Leroy Merlin, dal Mega Garden Center Città Flora e dai numerosi i marchi dedicati all’universo casa. Ma le novità 2017 non finiscono qui, a dicembre ci sarà l’arrivo di Lidl, catena della grande distribuzione leader nel paese e di Dm Drogerie Markt.