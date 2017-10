Gaffe di Jankto sui social, che posta la maglia di Buffon

UDINE – Non è piaciuta ai tifosi bianconeri la scelta di Jakub Jankto di postare sul suo profilo Instagram la foto della maglia di Gianluigi Buffon. Ovviamente ogni giocatore è libero di utilizzare i suoi profili social come meglio crede, però dopo una scoppola come quella subita dall’Udinese contro la Juventus (sconfitto in casa per 6 a 2) ci si sarebbe aspettati maggiore cautela da parte del centrocampista ceco.

Buffon, ormai a fine carriera, è certamente un idolo per molti colleghi calciatori e quindi riuscire ad avere la sua casacca non è da tutti i giorni. Però a infastidire i tifosi è stata la tempistica scelta dal giocatore, che nonostante sia stato uno dei pochi a impensierire davvero il portiere della Juve sul campo, è finito nel mirino dei supporters, che in qualche modo si sono sentiti 'traditi'. E non a caso dopo qualche ora la foto è stata rimossa.

Per molti questa gaffe social è stata identificata come un sintomo della scarsa appartenenza dei giocatori, soprattutto in questo momento di difficoltà, alla maglia bianconera. Per altri Jankto avrebbe lanciato un messaggio chiaro di dove vorrebbe vedersi tra qualche anno…