Candidatura di Martines: primi mal di pancia a sinistra del Pd

UDINE - Come previsto da tempo, sarà l’ex vicesindaco e attuale consigliere regionale, Enzo Martines, il candidato sindaco del Pd. La scelta, resa possibile anche dal passo indietro dell’assessore comunale Alessandro Venanzi e ufficializzata lunedì sera nel corso del direttivo cittadino del dem, racchiude anche un altro importante retroscena. E cioè che il Pd udinese, come già avvenuto per le elezioni di Barazza, Cecotti e Honsell, si è mosso in maniera assolutamente autonoma sia dal livello regionale sia da quello romano, proprio per non rimanere invischiato in strategie che nulla avrebbero a che vedere con il progetto cittadino.

Il mal di pancia di Alternativa

Per il Pd si apre adesso la fase due, la partita più difficile: quella dell’allargamento della colazione. Non a caso, subito dopo la sua designazione, lo stesso Martines ha lanciato il suo messaggio di apertura ai possibili partner di centrosinistra. «Li incontrerò tutti – ha sottolineato – perché vogliamo confrontarci sui programmi e siamo pronti anche a fare le primarie di colazione». Ma il giorno dopo l’investitura è arrivato il primo «no grazie!» da parte di Alternativa, il gruppo consiliare di ex Pd composto da Aziz, Castiglione, Galluzzo e Sandra. «Nulla di personale nei confronti di Enzo, che ritengo un ottimo amministratore oltre che un amico, e che sono certo imprimerà una svolta positiva al Pd, ma non possiamo accettare quello che ci sembra una sorta di trabocchetto», esordisce Hosam Aziz. Che aggiunge: «Così come indicate dal Pd, le primarie ci sembrano una sorta di imposizione che ci legherebbe a stringere subito l’accordo».

Gli ex Pd puntano su Ezio Beltrame

Insomma, Alternativa pensa che la possibile intesa vada casomai perfezionata al ballottaggio. «Noi insistiamo sulla candidatura dell’ex assessore regionale, Ezio Beltrame. E su questa posizione ci sono anche il Comitato per il No al referendum, Sinistra italiana e altri spezzoni». E l’Mdp? Aziz sostiene che ancora non si capisce quale sarà la sua posizione. «Molto dipenderà – aggiunge – dall’annunciato incontro di Speranza con il vertice dei Dem». Ma altri mali di pancia serpeggiano anche all’interno della civica ‘Innovare con Honsell’, divisa tra quanti sono pronti a sostenere Martines anche dopo le primarie e quelli che invocano un segnale di discontinuità da parte del Pd cittadino. La stessa discontinuità che chiede l’Mdp, ma anche Alternativa e gli altri tronconi della Sinistra. Per Martines la scommessa comincia da lì.