Scontro auto-moto a Mortegliano: grave un uomo

MORTEGLIANO – Grave incidente sulla strada regionale 353 in territorio di Mortegliano. A scontrarsi sono stati un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato lo scooterista, scaraventato sull’asfalto. Ha riportato politraumi ma è rimasto sempre cosciente. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Udine con l’elicottero.

Incolume la guidatrice dell’auto, così come quella della vettura che sopraggiungeva e che è rimasta coinvolta nel sinistro. E’ probabile che a causare l’incidente sia stata una mancata precedenza, ma toccherà ai carabinieri di Latisana chiarire la dinamica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Disagi per il traffico, con l’arteria che è rimasta chiusa in entrambe le direzioni di marcia.