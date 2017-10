Gli eventi in programma mercoledì 25 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

L'Orient Express è nuovamente in viaggio: prossima fermata Udine

Gli amanti dei gialli, ma anche gli appassionati del gusto vintage, ne seguono i tragitti con attenzione. Si, è proprio ‘lui’, il mitico Orient Express. Il treno passeggeri a lunga distanza, che di quanto in quanto fa una breve tappa anche a Udine, arriverà nuovamente nel capoluogo friulano il prossimo 25 ottobre. Maggiori dettagli, qui.

‘L’inganno della realtà’

Serata decisamente speciale per Giuseppe Battiston e per il cinema italiano. Martedì 25 ottobre alle 20.30, l’attore udinese riceverà il Sigillo del Comune di Udine! Alla premiazione seguirà la proiezione del film ‘L’ordine delle cose’, di cui l’attore udinese è trai i protagonisti. E non è tutto. Maggiori info, qui.

Dialoghi in biblioteca: La Umana Commedia di Arlecchino

Mercoledì 25 ottobre 2017, alle 18.00, per il ciclo dei ‘Dialoghi in Biblioteca’ organizzati dalla Biblioteca Civica e dall’Assessorato alla Cultura, sarà presentato il libro ‘La Umana Commedia di Arlecchino. Tra iconografia antica e ritratti d’arte del primo Arlecchino donna’, di Claudia Contin Arlecchino, edito quest’anno a Trento da Edizioni Forme Libere. Dialogano con l’Autrice Sabrina Zannier, critico d’arte, e Aldo Colonnello, operatore culturale.

‘La forma della Voce’

Il 24 e 25 ottobre arriva al Cinema Centrale La forma della Voce, il coraggioso e poetico lungometraggio animato di una delle rare registe giapponesi, Naoko Yamada. Dopo essersi posizionato come uno dei maggiori incassi della scorsa stagione cinematografica giapponese, il film è stato presentato con successo anche al Future Film Festival 2017 . L’autrice Yoshitoki Ōima, che ha iniziato a scrivere a soli 18 anni, è stata premiata come ‘miglior autrice di manga esordiente’ nel 2008. In Italia l’opera è pubblicata da Star Comics. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432.227798.

Mercoledì del placement

Ritorna mercoledì 25 ottobre il ‘Mercoledì del placement’, iniziativa organizzata dal Career Center dell’Università di Udine per far incontrare laureati e laureandi dell’ateneo friulano con le aziende. L’appuntamento è dalle ore 15 nella sede di palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine. Maggiori dettagli, qui.

L’Ora delle Storie

Questa settimana all’Ora delle Storie, l’appuntamento settimanale di narrazione per bambini organizzato dalla sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’, si parla di cibo e alimentazione. Domani mercoledì 25 ottobre dalle 17 alle 17.50 in Riva Bartolini è in programma l'incontro ‘La dieta di Lupo Giò’, con la partecipazione di Sergio De Prophetis dell'associazione culturale La Bioteca. La partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432/1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

‘Via Cadorna 17, Caporetto’

‘A Udine si è cambiato il toponimo «Piazzale Cadorna» in «Piazzale dell’Unità d’Italia’. Fu davvero il generale Cadorna la causa della rotta più disastrosa della Grande Guerra, o la responsabilità fu di altri? E fu davvero la viltà dei soldati a spianare agli austro-tedeschi la strada verso Udine?’. Due interrogativi a cui il recital di e con Carlo Tolazzi ‘Via Cadorna 17, Caporetto’ cercheranno di dare una risposta o, per lo meno, fornire gli strumenti per darsela. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 25 ottobre alle 20.30 nella Polveriera di Contrada Garzoni a Palmanova.

‘La spirale evolutiva. Come esprimere noi stessi e i nostri obiettivi’

Proseguono gli incontri organizzati dall’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG con SPC Scuola di Process Counseling, realtà del nostro territorio che da oltre vent’anni si occupa di formazione e consulenza aziendale in Italia e all’estero. Il 25 ottobre, dalle 14.30, nella sede di Confapi FVG in Viale Ungheria 28 a Udine, si parlerà de ‘La spirale evolutiva. Come esprimere noi stessi e i nostri obiettivi’.

Festival Mimesis, la quarta edizione avrà per tema le ‘Navigazioni’

Fino a sabato 28 ottobre, andranno in scena sei giorni di programmazione culturale, ciascuno articolato in diversi momenti: gli incontri con le scuole al mattino, le presentazioni e i dibattiti in luoghi significativi della città, l’incontro con gli autori nelle principali librerie di Udine. Maggiori info, qui.