FVG - Una depressione sulla Grecia e un anticiclone con aria mite in quota sull'Europa centro occidentale fanno affluire sull'Italia forti correnti settentrionali secche in quota.

Secondo le previsioni dell’Osmer Fvg, per la giornata del 26 ottobre, avremo cielo in prevalenza sereno. Venti di brezza sulla costa. In serata possibili locali foschie o nebbie sulla bassa.