Residenza a Dialoghi: arriva nel cuora della città Veduta>Udine

UDINE - Udine come Veduta. La Compagnia MK getta nuovi sguardi urbani sulla città con un modulo completamente pensato per Udine, a partire da una delle sue piazze storiche, Piazza Matteotti. Sabato 28 ottobre la Compagnia romana, fondata dal coreografo e performer Michele Di Stefano, Leone d’Argento alla Biennale Danza di Venezia 2014, leggerà con quattro repliche – alle 16.45, 17.30, 18.15, 19 - uno degli spazi più vivaci, affascinanti e emblematici del centro storico.

Il progetto

Veduta>Udine, sviluppata in Residenza a Dialoghi, fa parte di un progetto in formato modulare, dedicato alla città e alla visione prospettiva del paesaggio urbano e risultato di un percorso di ricerca artistica sviluppato a Villa Manin dalla Compagnia indipendente riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la costante innovazione del suo segno coreografico. Dagli spazi Residenza della Villa di Passariano concepita, grazie al progetto ideato e curato dal CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e ERPaC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale, con il contributo del MiBACT-Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come incubatore di creatività e fucina artistica, gli MK approdano eccezionalmente in centro città per svelare al pubblico Veduta>Udine e esplorare la costruzione di un inedito immaginario urbano con i suoi abitanti. Veduta è un lavoro coreografico concepito da Michele Di Stefano e Lorenzo Bianchi Hoesch, che cura le musiche, con i danzatori Biagio Caravano, Roberta Mosca e Laura Scarpini dove Il pubblico fruisce la performance in cuffia, affacciato ad un punto panoramico della città, che a Udine sarà quello della caffetteria Italian Secret.

Per partecipare alla dimostrazione pubblica, visto il limitato numero di posti, è consigliabile prenotarsi ad una delle quattro repliche scrivendo a biglietteria@cssudine.it o tel. 0432 504765. (ingresso 5 euro).