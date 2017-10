Una nuova apertura 'Made in Italy' al Palmanova Outlet Village 

AIELLO DEL FRIULI – L’offerta del Palmanova Outlet Village si arricchisce ulteriormente grazie a una nuova apertura. È stato inaugurato mercoledì 25 ottobre, alla shopping destination di Aiello del Friuli, il nuovo punto vendita Roncato. Il concept del nuovo store, realizzato dal fornitore ufficiale del Brand Mise, mixa sapientemente elementi in legno e in ferro, trasmettendo serenità e rendendo la location calda e accogliente, dal mood contemporaneo e adatta a 'durare nel tempo'.

Roncato è un’azienda familiare da tre generazioni, dagli anni dell’affermazione del design e della moda italiana nel mondo a quelli della globalizzazione contemporanea. Passione per l’arte dei dettagli, eccellenza nella produzione e una continua ricerca innovativa sono i valori della marca Roncato, completamente dedicata all’ottima qualità delle sue creazioni 'made in Italy'. In una valigia Roncato è possibile trovare una lunga storia fatta di idee e stile, assieme alle migliori performance tecnologiche di prodotto. Roncato è, infatti, il principale produttore di valigeria 'made In Italy'. Un orgoglio italiano, che parte dal design per seguire il prodotto in ogni fase. Ogni anno, l’azienda investe nello sviluppo di nuove idee di produzione in quanto crede nell’importanza di essere sempre pioniera dell’innovazione. Roncato accompagna ogni viaggio, dal business alla vacanza, dall’accessorio alla pelletteria. Un mondo che parte dalla valigia rigida e morbida per toccare ogni dettaglio della vita di chi viaggia e si muove. L’azienda, inoltre, si impegna a produrre nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e ad essere cittadini lodevoli di ogni paese in cui opera, contribuendo alla prosperità e all’armonia globale.

«Proporre un’offerta variegata, ricca ed eterogenea per la nostra clientela – commenta il direttore del Palmanova Outlet, Domenico Casagrande - è il nostro principale obiettivo, che si inserisce nella strategia corporate del gruppo. È nostra intenzione proseguire in questa direzione». Palmanova Outlet Village è la destinazione friulana di Land of Fashion, il brand di outelt Village che, con Franciacorta, Valdichiana, Puglia, Mantova e Palmanova, propone ai visitatori 5 modi di vivere l’Italia, lo shopping e l’intrattenimento attraverso una proposta unica e in costante evoluzione capace di mixare destinazioni prestigiose, brand appealing, servizi ed eventi per far vivere ai visitatori un’esperienza personalizzata. Oltre lo shopping. Qui si incontrano eccellenze globali - i brand e la cultura che rappresentano e territoriali - suggellando un italian style fortemente distintivo, per un pubblico nazionale e internazionale. Lo dimostrano gli oltre 17 milioni di utenti, che, solo nel 2016, hanno attraversato le vie della Land of Fashion e gli oltre 600 punti vendita che ne fanno parte. La marketing manager del Village, Giada Marangone, aggiunge: «Questo noto marchio italiano di valigeria contribuirà ulteriormente a elevare la qualità del centro. Quella di Roncato è l’ottava nuova apertura nel 2017, cui si affiancano una relocation, due refit e l’apertura della nuova area giochi, che sta richiamando molte famiglie. La nostra vision è quella di accrescere la lifestyle experience dei nostri visitatori, italiani e stranieri, arricchendo l’offerta di shopping con nuovi servizi dedicati alla clientela».