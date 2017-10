Gli eventi in programma giovedì 26 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il primo ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Stravaganze, follie e passioni umane’

La Stagione Sinfonica Conversando con Psiche prosegue giovedì 26 ottobre, alle 20.45, al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, con un irrinunciabile concerto de I Virtuosi Italiani, intitolato: Stravaganze, follie e passioni umane, un appuntamento che li vedrà protagonisti con Alberto Martini, Maestro di concerto al violino.

L’Ora delle Storie

Giovedì 26 ottobre alle 17 torna invece anche il tour dei lettori del Club dei Tileggounastoria nei quartieri con una tappa nella biblioteca di via Joppi 68. Come sempre l'incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Lazzaro’. La partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432/1272585, o consultare il sito, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Ludoteca: si presentano i grandi eventi dedicati alla matematica

I grandi eventi italiani dedicati alla matematica si presentano alla Ludoteca comunale. Giovedì 26 ottobre alle 18 i locali di via del Sale ospiteranno un incontro, promosso dalla sezione udinese di Mathesis, in cui verranno illustratrate le principali competizioni matematiche: Kangourou della matematica, Giochi matematici Pristem Bocconi, Olimpiadi della matematica e altre ancora. Si tratta di manifestazioni che privilegiano l’aspetto ludico rispetto a quello nozionistico, mostrando il lato divertente della matematica e favorendo un approccio logico e creativo capace di incentivare la curiosità e la motivazione dei ragazzi. L’incontro è rivolto in particolare ai docenti delle scuole primarie e secondarie. È prevista la distribuzione di materiale didattico. Per informazioni: ufficio Ludobus del Comune di Udine (tel. 0432 1272 687-677-796).

La febbre del sabato sera a Tolmezzo

Sarà Tony Manero a inaugurare la prossima settimana il 2017/2018 del circuito Ert. Il personaggio interpretato al cinema quarant’anni fa da John Travolta è il protagonista del musical La febbre del sabato sera che il pubblico potrà vedere giovedì 26 ottobre al Teatro Candoni di Tolmezzo, alle 20.45.

‘Tremori neurogeni e meditazione’

La psicoterapeuta Fernanda Zanier terrà a Udine, alla Libreria Ubik, la conferenza dal titolo ‘Tremori neurogeni e meditazione’: l’appuntamento è per giovedì 26 ottobre alle 18 nella sala conferenze della libreria. I tremori neuroni sono un metodo naturale per scaricare le tensioni. Lasciare che accadono procura un profondo rilassamento, che aumenta con la meditazione della calma mentale di Shinè. ‘Non c'è benessere del corpo che non passi anche attraverso la pace della mente’. L’ingresso è libero.

Per te. Dedicato a te, cara Julie

È un’inaugurazione di stagione speciale quella che attende il Teatro Nuovo Giovanni da Udine giovedì 26 ottobre quando, alle 20.45, andrà in scena per il suo debutto italiano Per te. Dedicato a te, cara Julie della Compagnia Finzi Pasca. Partito per il suo tour internazionale a fine 2016 dopo il debutto a Lugano, Per te. arriva dunque per la prima volta in Italia e sarà in scena al Teatro Nuovo fino a sabato 28 ottobre. Uno spettacolo poetico e visionario che vedrà il palcoscenico trasformarsi in un giardino segreto fatto di colori e di risate, dove assaporare le bellezze della vita e coltivare i sogni. Biglietteria del Teatro aperta dalle 16 alle 19 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile, anche al temporary ticket store del teatro attivato presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (dal 18 ottobre e per tutti i mercoledì, orario 10-13 e 13.30-18), online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per l’acquisto di biglietti di gruppo e per i possessori della G-Teatrocard.

Tumori, prevenzione e cura con l'alimentazione: conferenze gratuite

Il secondo appuntamento, gratuito e in collaborazione con il comitato Andos di Udine, si terrà a Martignacco, giovedì 26 ottobre, alle 20.30, nella sala dei Caduti di Nassiriya, a Villa Ermacora (via Delser, 33), all'interno del programma voluto dell'amministrazione comunale sul ‘Progetto Benessere’. Maggiori dettagli, qui.

'Il gusto del libro’, la terza edizione

Giovedì 26 ottobre, alle 18.30, ad essere perento sarà ‘Le porte del giardino dell'est’ di Erica Martin, un romanzo e una riflessione tra la vita e la morte narrata in un gioco tra passato e presente dove il destino arcano e misterioso ne è il protagonista. Maggiori info, qui.

Festival Mimesis, la quarta edizione avrà per tema le ‘Navigazioni’

Fino a sabato 28 ottobre, andranno in scena sei giorni di programmazione culturale, ciascuno articolato in diversi momenti: gli incontri con le scuole al mattino, le presentazioni e i dibattiti in luoghi significativi della città, l’incontro con gli autori nelle principali librerie di Udine. Maggiori info, qui.

Catine Show

Saranno Caterina Tomasulo, Claudio Moretti e Tiziano Cossettini con l'intervento di Samuele & Francesco a festeggiare i 10 anni della ‘Valentino Zucchiatti Onlus’, giovedì 26 ottobre al teatro monsignor Lavaroni di Artegna alle 20.45. Maggiori info, qui.

My name is Adil

Il film, realizzato a budget zero e prodotto in modo indipendente grazie a un crowdfunding che può vantare l’endorsement di Gabriele Salvatores, è un’opera che parla al cuore di ragazzi e adulti, di diritto allo studio, negato e poi riconquistato, di integrazione e riscoperta della propria identità. Con il patrocinio di Amnesty International, Emergency e Associazione Sulle regole. My name is Adil sarà in programma al cinema Visionario giovedì 26 ottobre alle ore 20 (biglietto intero €8, ridotto €6). Per informazioni, consultare il sito www.visionario.info, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.