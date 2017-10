Pedone urta una ciclista: ferita 80enne

UDINE – Una donna udinese di 80 anni è caduta, nel pomeriggio di mercoledì, in via Aquileia, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Da quanto hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuti sul posto per i rilievi, la signora è stata urtata dallo zaino di un pedone che attraversava la strada, un pakistano di 22 anni.

La donna, in seguito alla caduta, è rimasta ferita in modo lieve ed è stata soccorsa dal personale del 118, giunto in via Aquileia con un’ambulanza.