Il Caffè del Venerdì ospita i fratelli Di Centa

UDINE - Dopo l'apprezzata puntata ‘Speciale Novecento’ incentrata sulla ‘Leggenda del Pianista sull’Oceano’ dello scorso 6 ottobre, continua con molto interesse il ricco palinsesto 2017-2018 de ‘Il Caffè del Venerdì’ ‘, giunto ormai all'undicesima serata. Venerdì 27 ottobre alle 20.45 nella sala Mons. Comelli di viale Volontari della Libertà 61, i padroni di casa Marcello Nobile, Roberto e Marco Spadaccini daranno il benvenuto ai fratelli campioni olimpionici Manuela e Giorgio di Centa, vere bandiere e icone sportive del Friuli nel mondo.

I due campioni si racconteranno al pubblico

Insieme con altri componenti della loro grande famiglia. Ospiti d'eccezione saranno infatti anche il fratello maggiore Andrea Di Centa, attuale presidente dell’Unione Sportiva Aldo Moro di Paluzza, istituzione molto importante e attiva da oltre 60 anni sul territorio friulano nel settore degli sport montani. Sarà presente anche il padre Gaetano Di Centa, primigenio fondatore dell’Unione Sportiva. La serata sarà incentrata su temi molto importanti e di notevole attualità, legati ai valori dello sport, dell’amore per la natura, della famiglia.

Momenti musicali

Come sempre, inoltre, la serata sarà impreziosita da una serie di momenti musicali, interpretati dal fisarmonicista Pasqualino Petris, diplomato al conservatorio di Trieste, vincitore di numerosi concorsi internazionali e del prestigiosto ‘Moret d’aur’ e con alle spalle una carriera lunga oltre 50 anni. Un ulteriore spazio sarà riservato alle letture poetiche a tema da parte dell’attore del Caffè Francesco Cevaro.

‘Chicchi della Solidarietà’

All’interno del ‘Caffè’ continua poi l’iniziativa dei ‘Chicchi della Solidarietà’, progetto che si prefigge di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, che in questa occasione andranno all’associazione ‘ANDOS – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Sezione di Udine’. Anche per questa serata il foyer della sala Comelli sarà addobbato prima dello spettacolo dalla personal chef Clara Zamparo, che accoglierà il pubblico con una serie di piccole e accattivanti sorprese (caffè e dolcetti con decorazioni a tema).

