Un inno alla vita e all’amore: al Giovanni da Udine la prima italiana di ‘Per te’

UDINE – È atteso per giovedì 26 ottobre con inizio alle 20.45 il debutto italiano al Teatro Nuovo Giovanni da Udine dell’ultima creazione firmata dalla Compagnia Finzi Pasca, Per te.

Di cosa si tratta

Emozionante inno alla vita e alla fondamentale fiducia nei sentimenti buoni - amicizia, amore, fedeltà, complicità, rispetto - Per te è la nuova produzione di una compagnia che non ha eguali sulla scena internazionale e che il New York Times non ha esitato a definire fantastica. Fondata nel 2011 la compagnia Finzi Pasca ha ottenuto un successo planetario con le proprie creazioni, le memorabili collaborazioni con il Cirque du Soleil - come Luzia, vista da milioni di spettatori in tutto il mondo - i più prestigiosi teatri d’opera - dal leggendario Teatro Mariinsky al San Carlo di Napoli – e le sue coreografiche performance per le. cerimonie olimpiche. Il loro ultimo spettacolo, che ha debuttato nel 2016 a Lugano e ha quindi iniziato la sua tournée internazionale, giunge per la prima volta per la prima volta in Italia, a Udine, dove sarà in scena al Teatro Nuovo fino a sabato 28 ottobre.

Venerdì 27 ottobre

Alle 17.30, la compagnia incontrerà il pubblico per il primo della nuova serie di incontri di Casa Teatro. Dialogheranno con gli interpreti il critico teatrale Gianni Cianchi e Paola Colombo, entrambi del consiglio direttivo di vicino/lontano.

Lo spettacolo

Spettacolo poetico e visionario, Per te è esempio emblematico di quel ’teatro della carezza’ che è diventato nel tempo stile inconfondibile della compagnia Finzi Pasca, dove il gesto poetico degli attori-acrobati diventa capace di stupire e di parlare al cuore. Dopo la prima di giovedì 26 ottobre con inizio alle 20.45, Per te sarà in scena al Giovanni da Udine anche venerdì 27 ottobre (inizio alle 20.45) e sabato 28 ottobre con doppio spettacolo alle 16 (per la rassegna ‘Teatro Insieme’ per tutta la famiglia) e alle 20.45.

Biglietteria del Teatro

Aperta dalle 16 alle 19 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile, anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per l’acquisto di biglietti di gruppo e per i possessori della G-Teatrocard.