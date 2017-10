Gli eventi in programma venerdì 27 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 27 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

L’arte di strada diventa 'monumentale' a Cividale

La prima opera italiana di Street Art realizzata collettivamente da artisti internazionali. La realizzazione dell’opera rientra nel ricco programma organizzato per celebrare il centenario dalle battaglie della Grande Guerra. In città, anche Luca Zingaretti. Maggiori info, qui.

Presentazione del libro ‘Sedie all’insù’

Lo scrittore Gianluca Cappellozza terrà a Udine, alla Libreria Ubik, la conferenza di presentazione del libro ‘Sedie all’insù’: l’appuntamento è per venerdì 27 ottobre alle 18 nella sala conferenze della libreria. Sarà presente l'autore. L’ingresso è libero.

Per te al Teatrone

Per te. Dedicato a te, cara Julie della Compagnia Finzi Pasca è partito per il suo tour internazionale a fine 2016 dopo il debutto a Lugano, Per te. arriva dunque per la prima volta in Italia e sarà in scena al Teatro Nuovo fino a sabato 28 ottobre. Uno spettacolo poetico e visionario che vedrà il palcoscenico trasformarsi in un giardino segreto fatto di colori e di risate, dove assaporare le bellezze della vita e coltivare i sogni. Biglietteria del Teatro aperta dalle 16 alle 19 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile, anche al temporary ticket store del teatro attivato presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (dal 18 ottobre e per tutti i mercoledì, orario 10-13 e 13.30-18), online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per l’acquisto di biglietti di gruppo e per i possessori della G-Teatrocard.

Demodè al Caffè dei Libri

Nasce Demodè: una volta al mese l'aperitivo con degustazione che propone un dj set swing & blues, e a seguire un live di musica classica ogni volta con artisti diversi. Ospiti della serata di venerdì 27 ottobre, dalle 18.30, al Caffè dei Libri (via Poscolle, Udine) il Duo Talento. Recentemente costituito, nasce con l' intento di riproporre nella versione acustica con violino e fisarmonica le grandi melodie d'autore del '900, partendo dalle sonorità swing degli anni '30 sino ad arrivare alle grandi pagine recentemente scritte per le colonne sonore di indimenticabili film. Dj Set Jazz Swing & Blues by Dj Julio Montana, Photo by Christian Bardus Photographer. Info & Prenotazione per la cena al numero 0432 1482293 oppure 349 3809588.

Là di Moret ospita la 17^ tappa del Festival Triveneto del Baccalà

Venerdì 27 ottobre alle 20, Il Fogolar, il ristorante del Best Western Hotel Là di Moret a Udine, ospiterà la diciassettesima tappa del Festival Triveneto del Baccalà – Trofeo Tagliapietra, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Maggiori dettagli, qui.

'La donna nella Bibbia e nel Corano', appuntamento a Udine

'La donna nella Bibbia e nel Corano? è il tema dell’incontro che si svolgerà venerdì 27 ottobre alle 17.30, nella sala Scrosoppi del seminario di viale Ungheria a Udine, nell’ambito della celebrazione della 16ª Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico, promosso dell’Istituto Superiore di Scienze religiose e dalla Commissione diocesana per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso e le sette. Maggiori info, qui.

Il Caffè del Venerdì ospita i fratelli Di Centa

Ospite d’eccezione, inoltre, il maggiore della famiglia, Andrea, anche presidente dell’Unione Sportiva Aldo Moro di Paluzza. Al centro della serata ci saranno i valori dello sport, ma anche l’importanza della famiglia e della perseveranza nell’ottenere i propri obiettivi. I dettagli, qui.

‘Il filo dei sapori’: l’agroalimentare carnico di qualità a Tolmezzo

Un evento pensato per valorizzare e rendere nota la biodiversità del territorio montano, che è molto ricco sotto questo profilo, ma anche per creare un percorso di conoscenza tra produttore e consumatore. Appuntamento a Tolemzzo dal 27 al 30 ottobre. Maggiori dettagli, qui.

Oltre il prodotto: i servizi innovativi nel manifatturiero

È in programma venerdì 27 ottobre alle 9 il convegno/evento «Oltre il prodotto. Servitizzazione e nuovi modelli di business» organizzato da Friuli Innovazione presso il Parco Scientifico e Tecnologico «Luigi Danieli» di Udine. Maggiori info, qui.

‘Nico, 1988 ’: al Visionario il film sulla vita della cantante dei Velvet Underground

Torna la speciale promozione dedicata ai ‘visionari’: venerdì 27 ottobre Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli, film vincitore della sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia 2017, al prezzo speciale di soli 3,50 euro per tutti gli spettacoli della giornata. Maggiori info, qui.

Festival Mimesis, la quarta edizione avrà per tema le ‘Navigazioni’

Fino a sabato 28 ottobre, andranno in scena sei giorni di programmazione culturale, ciascuno articolato in diversi momenti: gli incontri con le scuole al mattino, le presentazioni e i dibattiti in luoghi significativi della città, l’incontro con gli autori nelle principali librerie di Udine. Maggiori info, qui.

Alla Casa delle Donne di Udine

A chiudere il mese di ottobre sarà la seconda tappa de ‘Girare la città per raccontarla’ con ‘La costruzione di Udine: tracce di lettura’, con Anna Frangipane, docente Uniud di Conservazione e recupero degli Edifici, nella sala parrocchiale di Godia di via Genova venerdì 27 ottobre. I dettagli, qui.

A Pozzuolo del Friuli

L’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus in collaborazione con il Comune di Pozzuolo del Friuli ha organizzato venerdì 27 ottobre una serie di eventi per celebrare il Centenario della Battaglia di Pozzuolo del 29 e del 30 ottobre 1917. Alle 16.45 nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo verrà celebrata una Santa Messa in suffragio di tutti i caduti della Grande Guerra. Alle 18 nella sala del Consiglio comunale si terrà il convegno: ‘Dalla Battaglia di Pozzuolo del Friuli del 1917 uno sguardo sugli attuali scenari di crisi internazionale’. A seguire il presidente del sodalizio, Ilario Bortolan, consegnerà al Comune di Pozzuolo del Friuli la Medaglia della Carità massima onorificenza concessa dall’Associazione a persone e istituzioni.