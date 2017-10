Caserma Meloni: l'assessore Torrenti finisce sotto attacco

TARVISIO – Le parole pronunciate dall’assessore regionale Gianni Torrenti in merito all’utilizzo dell’ex caserma meloni per ospitare un gruppo di 40 richiedenti asilo, non sono passate inosservate, provocando la reazione dell’ex sindaco Renato Carlantoni e del coordinatore del Movimento Giovani padani dell’Alto Friuli Andrea Siega.

La posizione di Carlantoni

«Leggo con stupore che l'assessore Torrenti parla di un prossimo bando da 40 posti e di un sopralluogo effettuato con il sindaco presso la caserma Meloni di Tarvisio – afferma Carlantoni –. Non si capisce se si riferisca al sindaco attuale o al sottoscritto. In quest’ultimo caso, tengo a precisare che a primavera è stato fatto sì un sopralluogo, tra l'altro assieme al Prefetto e non con Torrenti, ma solo in conseguenza di mie proteste scritte dopo l’inizio di lavori di manutenzione nell’ex caserma, lavori di cui non ero stato informato. In quell’occasione – aggiunge l’ex sindaco – confermai la mia contrarietà assoluta a creare un centro di accoglienza, ritenendolo inutile e quasi un invito a coloro i quali oltrepassano il confine italo-austriaco, distante pochi chilometri dal sito. Mi dissi favorevole solo a fare della Meloni il centro di identificazione da mettere a disposizione delle locali forze dell'ordine, che quotidianamente sono costrette a espletare le pratiche del caso nei locali delle loro caserme, in condizioni igienico-sanitarie assolutamente non idonee. Questi i fatti. Ero e sono contrario a qualsiasi altra ipotesi – conclude Carlantoni – che ritengo inutile e dannosa per il territorio».

Lo sdegno di Siega

«Mi sono premurato di chiamare personalmente il sindaco di Tarvisio, Renzo Zanette – commenta Siega – chiedendo chiarimenti in merito alle dichiarazioni dell’assessore Torrenti, che lasciavano lasciando trasparire quasi un accordo sull’accoglienza dei 40 richiedenti asilo. Il primo cittadino ha smentito chiaramente il presunto sopralluogo e, quindi, anche qualsiasi tipo di accordo con giunta o prefettura». «Siamo davvero arrivati al punto di mentire alla popolazione? – rincara la dose Siega –. Trovo incomprensibile, al limite dell’offensivo, che un assessore della giunta regionale si permetta di raccontare falsità di fronte ad un’assemblea legislativa e a tutti i cittadini. Questo atteggiamento – conclude il coordinatore di Mgp – conferma il costante imbarazzo del Pd, totalmente incapace a gestire il problema immigrazione, procedendo a tentoni e arrivando fino al punto di mentire e scaricare il barile sulle amministrazioni locali».