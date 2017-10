Disagi sulla Udine-Cividale: la Fuc rimborsa i biglietti

UDINE – La Fuc, Ferrovie Udine Cividale si scusa con i viaggiatori per i disagi patiti negli ultimi giorni e ha già avviato una campagna di rimborso per le persone che ne faranno richiesta. «Verranno corrisposti i rimborsi in ragione dei ritardi causati dal servizio di trasporto». Così si legge sul sito della società.

Fuc precisa come «il trasporto pubblico lungo la linea Udine-Cividale sia assicurato attraverso l’effettuazione delle 48 corse giornaliere mediante i mezzi Stadler 002 e Aln 633 con il contemporaneo rinforzo di autocorse». «Si fa presente – si legge ancora – che nel corso di questo periodo, in modo particolare durante le 4 giornate in cui si sono registrate le criticità più marcate nella fornitura dei servizi, tutti gli utenti hanno potuto raggiungere i luoghi di studio e di lavoro, anche se con uno slittamento dell’orario di arrivo rispetto alla normale programmazione. Proseguono, inoltre, le attività manutentive sul materiale rotabile a disposizione della Società e l’operatività di concerto con il fornitore Stadler Service AG, che consentirà a breve la completa disponibilità dei mezzi aziendali». Tutte le informazioni utili per la richiesta dei rimborsi sono sul sito della società.

«Si confermano, altresì, gli investimenti relativi alla realizzazione del Sistema di sicurezza ferroviaria che determineranno un ulteriore elevamento degli standard di sicurezza, su cui la Società è preventivamente intervenuta in termini di organizzazione e di misure lungo linea. Allo stato attuale, il progetto esecutivo è oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia nazionale e ricevuto il nullaosta si procederà all’indizione della gara d’appalto», conclude la società.