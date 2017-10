Rapina in pieno giorno da Ronzoni. Tre in fuga per le vie del centro di Udine

UDINE - Rapina in centro a Udine, in pieno giorno, nella mattinata del 27 ottobre. Il negozio aveva aperto da non molto (erano circa le 10.30), quando tre persone sono entrate nella gioielleria Italico Ronzoni, in via Mercatovecchio, all'angolo con via dell Mercerie. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, su cui sta indagando la Polizia, le tre persone hanno iniziato a guardare quanto esposto nel negozio, facendo di essere interessati ad alcuni Rolex (di cui il negozio è rivenditore ufficiale) ponendo particolare attenzione su alcuni degli orologi. Poco dopo, ne hanno presi alcuni di quelli che uno dei titolari stava mostrando loro e si sono dati alla fuga, in direzione di via Cavour.

Due dei tre uomini, che secondo le prime indicazioni sarebbero di origine serba, sarebbero stati bloccati da alcune persone (poco dopo sono intervenuti gli agenti della Questura di Udine) che si sono rese conto di quanto stava accadendo: il proprietario del negozio, infatti, li ha inseguiti urlando. Al momento uno dei tre rapinatori sarebbe ancora in fuga. Gli altri due, che sono invece stati fermati, sono stati consegnati agli uomini della polizia di Stato, prontamente giunti sul posto. Il valore degli orologi che sono stati rubati dai malviventi supererebbe i 100 mila euro. Resta ancora da chiarire se tutta la refurtiva è stata recuperata.