YouTuber mania al Terminal Nord: arrivano gli ‘Illuminati Crew’

UDINE - Dopo i weekend di settembre che hanno riempito il Parco Terminal Nord con Favij e Matt&Bise, è tutto pronto per un altro sabato dedicato al popolo di Youtube. Sabato 28 ottobre dalle 17 alle 21 Brazo Crew e Inoob Channel degli ‘Illuminati Crew’, il gruppo di star del web.

Otto ragazzi italiani

IlvostrocaroDexter, GiampyTek, xMurry, S7ORMy, INoobChannel, BrazoCrew, MikeShowSha e Spawn – questi i nomi d’arte – sono otto ragazzi italiani che già vantano milioni di visualizzazioni con i video di intrattenimento realizzati e postati da loro e hanno superato il milione di iscritti. INoobChannel, BrazoCrew saranno a disposizione di tutti i fan per un meet&greet tra foto e autografi. Per i 5 fortunati vincitori del contest fotografico sulla pagina Facebook del Terminal Nord ci sarà la possibilità di incontrare INoobChannel, BrazoCrew nel backstage grazie ai Vip Pass messi in palio.