Al via la prima edizione di ‘We Food’

UDINE - ‘We Food’ è un viaggio alla scoperta delle fabbriche del gusto. Un viaggio che consentirà, per tutto il weekend, di mettere naso e palato dentro alcune delle migliori aziende (artigiane e non) che si dedicano al food in Triveneto. Eccellenze di tutti i livelli: dai ristoranti ai vini, dalle aziende produttrici di apparecchiature per l'industria del food&wine ai prodotti tipici. In venti, tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, apriranno i battenti al pubblico.

Ecco di chi si tratta

Cinque in Fvg, coordinati da Confartigianato-Imprese Udine che ha risposto all’appello degli organizzatori di VeneziePost: Adelia Di Fant, che a San Daniele si dedica a cioccolato e liquori, il Forno di Arcano a Rive d’Arcano D’Arcano, La Gubana della nonna a San Pietro al Natisone, la Pasticceria Charlotte a San Giovanni al Natisone e infine il prosciuttificio Bagatto a San Daniele del Friuli. Ciascuna delle aziende proporrà laboratori del gusto o visite guidate in diverse fasce orarie. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione online (basta compilare il form sul sito www.venezieatavola.it), perché i posti sono limitati.