Arriva ‘Sconcerto Rock’ con Gene Gnocchi

OSOPPO - Perché Gene Gnocchi ha intitolato il suo spettacolo ‘Sconcerto Rock’? La risposta è più semplice: Gene è un grande appassionato di musica, un vero esperto in materia. Del resto la sua passione, insieme a quella del calcio, l’ha dimostrata più volte nelle sue incursioni dissacranti e ironiche in mille programmi televisivi, compreso alcuni che lo hanno visto conduttore assoluto. Il signor Gene Gnocchi, pseudonimo di Eugenio Ghiozzi, oltre a essere un istrionico comico, nella sua carriera artistica si è cimentato come conduttore televisivo, cantante, scrittore ed è stato anche un calciatore. Lo spettacolo ‘Sconcerto Rock’, in cui Gnocchi è accompagnato dal chitarrista Diego Cassani, è un work in progress, una struttura modulare nella quale l’artista parmense aggiunge temi dell’attualità, che dà appuntamento a sabato 28 ottobre, dalle 20.45, al teatro della Corte di Osoppo, in via XXII Novembre, 3, a Osoppo.

Scritto, diretto e interpretato da Gene Gnocchi

‘Sconcerto rock’ è un esilarante spettacolo che vede il poliedrico artista nelle vesti di ‘The Legend’, un’anziana rockstar tornata sul palco dopo anni di silenzio, nella speranza di risolvere i suoi problemi economici. Il ritorno sulle scene però si trasforma ben presto in un calvario. Un ritorno funestato da divertenti guai: musicisti insubordinati, problemi audio, un traduttore irriverente e persino un pubblico che contesta le scelte musicali. Una serie di situazioni imprevedibili, stralunate e comiche che vedranno Gene Gnocchi interpretare i diversi personaggi.

Per info e prenotazioni tel. 04321740499 | info@anathemateatro.com |