Il teatro per comprendersi: nuovo appuntamento con Tsu

UDINE - In un’epoca dominata della comunicazione, soprattutto quella digitale, la sensazione più diffusa sembra paradossalmente essere la solitudine. E la solitudine spesso nasce dal sentirsi incompresi. Ma ci si può davvero capire, anche senza parole? Vincitore del Premio Scintille 2016, Premio Giovani Realtà del Teatro 2016, Selezione Visionari Kilowatt Festival 2017, ‘The Hard Way to Understand Each Other’, produzione milanese della compagnia Teatro Presente, è un delicato dipinto sulla quotidianità contemporanea.

‘The Hard Way to Understand Each Other’

Inserito all’interno della rassegna ‘Epicentri’ di Teatro Sosta Urbana, lo spettacolo andrà in scena questo sabato 28 ottobre alle 21 nello spazio di Circo All’Incirca. Attraverso i corpi cinque attori mettono in scena i mondi interiori dei protagonisti. Per raccontare l'universo dell'emotività, viene accantonata per un momento la parola. Una via di ricerca caratterizzata da immagini e metafore, gesti minimi e poesia. Una visione ironica del tentativo costante di comprenderci l’un l'altro, quello che resta delle relazioni fisiche ed emotive in un'era di parole digitali. Gli autori la descrivono così: ‘una partitura musicale su cui il gesto si muove silenzioso, come un’emozione che non si può spiegare’. Ingresso 5 euro.

Info e programma: www.teatrodellasete.com