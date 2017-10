Il Comitato Pendolari fa rivivere la ferrovia Pedemontana attraverso gli studenti

UDINE - E' stato presentato a Udine, nella sede della Regione, il 'Progetto Scuola e ferrovia 2017/2018'. L'iniziativa, promossa da Comitato Pendolari Alto Friuli, Italia Nostra Sezione di Udine/Pordenone e Asd Ciampore per il turismo sostenibile è rivolta a tutte le scuole e gli istituti scolastici del Fvg con il patrocinio di molte istituzioni locali e il supporto di Trenitalia, Rfi e Fondazione Fs.

Lo scopo della proposta didattica è quello di promuovere la 'mobilità dolce', sensibilizzare l’utilizzo del treno e far conoscere la ferrovia Pedemontana del Friuli (Sacile-Gemona), che sarà riattivata il prossimo 10 dicembre e che recentemente è stata inserita nell’elenco delle 18 ferrovie turistiche di rilevanza nazionale. Grazie alla collaborazione di Trenitalia e Rfi si vuole riproporre una serie di iniziative dedicate al mondo della scuola, continuando con profitto la positiva esperienza avviata la scorsa primavera quando venne avviato il progetto pilota con l’organizzazione dell’evento 'Viaggio col ciclotreno lungo la ferrovia Pedemontana del Friuli', svolto nell’ambito della 'X Giornata Nazionale delle ferrovie non dimenticate'.

Il progetto didattico prevede tre distinti indirizzi: il concorso di idee 'Un logo per la ferrovia Pedemontana del Friuli' dedicato a tutte le scuole e agli istituti scolastici del Fvg che servirà per identificare la linea Gemona-Sacile nei prossimi anni (per partecipare c'è tempo fino al 30 novembre), 'Alla scoperta dei mestieri del ferroviere' dedicato alle scuole elementari e medie (visite guidate a bordo treno e nelle stazioni della tratta Sacile-Maniago), 'Visite Alternanza Scuola-Lavoro' dedicato agli istituti superiori (gli studenti potranno visitare le officine di Trieste della direzione Trenitalia Fvg, dove viene svolta la manutenzione dei treni regionali, nonché la sala controllo e le altre infrastrutture gestite dall’Impresa ferroviaria).

Grande soddisfazione è stata espressa da Andrea Palese, coordinatore del progetto, Giorgio Picco (Comitato Pendolari Alto Friuli), Gabriele Cragnolini (Italia Nostra) e Mauro Giannelli (Ciampore asd) in quanto sono già numerose le adesioni al progetto pervenute, soprattutto provenienti dalle Scuole presenti nei Paesi attraversati dalla ferrovia Pedemontana, il che dimostra un particolare interesse verso il ritorno del treno. Adesioni anche da Udine e Pordenone, specialmente da Istituti con indirizzo turistico e tecnologico. Atteso anche il contributo dei creativi dei licei artistici.

Gli organizzatori sottolineano inoltre la significativa attenzione delle scuole elementari, che stanno dimostrando sensibilità al tema del treno visto che oltre alle adesioni al progetto, hanno fatto giungere ai sodalizi varie richieste di collaborazione per sviluppare altre attività didattiche legate al tema ferroviario.

Per tutte le Scuole e gli Istituti partecipanti ad uno degli indirizzi progettuali vi è inoltre la possibilità di adesione al progetto nazionale 'Le pietre e i cittadini. Cittadinanza attiva, intercultura, tecnologie', che consente di entrare nella rete di Istituti che condividono la progettualità di Italia Nostra, la quale sarà disponibile a fornire assistenza alla progettazione dell’iniziativa e alla partecipazione al concorso nazionale, il quale si articola su tre ambiti: il paesaggio raccontato dai ragazzi, il viaggio tra cultura e sostenibilità, agire bene per ben-essere.