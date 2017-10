Gli eventi in programma sabato 28 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 28 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Il teatro per comprendersi: nuovo appuntamento con Tsu

Inserito all’interno della rassegna ‘Epicentri’ di Teatro Sosta Urbana, lo spettacolo andrà in scena questo sabato 28 ottobre alle 21 nello spazio di Circo All’Incirca. Attraverso i corpi cinque attori mettono in scena i mondi interiori dei protagonisti. Maggiori dettagli, qui.

Arriva ‘Sconcerto Rock’ con Gene Gnocchi

Lo spettacolo ‘Sconcerto Rock’, in cui Gnocchi è accompagnato dal chitarrista Diego Cassani, è un work in progress, una struttura modulare nella quale l’artista parmense aggiunge temi dell’attualità, che dà appuntamento a sabato 28 ottobre, dalle 20.45, al teatro della Corte di Osoppo, in via XXII Novembre, 3, a Osoppo. Maggiori dettagli, qui.

Al via la prima edizione di ‘We Food’

‘We Food’ è un viaggio alla scoperta delle fabbriche del gusto. Un viaggio che consentirà, per tutto il weekend, di mettere naso e palato dentro alcune delle migliori aziende (artigiane e non) che si dedicano al food in Triveneto. Eccellenze di tutti i livelli: dai ristoranti ai vini, dalle aziende produttrici di apparecchiature per l'industria del food&wine ai prodotti tipici. In venti, tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, apriranno i battenti al pubblico. I dettagli, qui.

YouTuber mania al Terminal Nord: arrivano gli ‘Illuminati Crew’

Dopo i weekend di settembre che hanno riempito il Parco Terminal Nord con Favij e Matt&Bise, è tutto pronto per un altro sabato dedicato al popolo di Youtube. Sabato 28 ottobre dalle 17 alle 21 Brazo Crew e Inoob Channel degli ‘Illuminati Crew’, il gruppo di star del web. Maggiori info, qui.

Residenza a Dialoghi: arriva nel cuore della città Veduta>Udine

Udine come Veduta. La Compagnia MK getta nuovi sguardi urbani sulla città con un modulo completamente pensato per Udine, a partire da una delle sue piazze storiche, Piazza Matteotti. Sabato 28 ottobre la Compagnia romana, fondata dal coreografo e performer Michele Di Stefano, Leone d’Argento alla Biennale Danza di Venezia 2014, leggerà con quattro repliche – alle 16.45, 17.30, 18.15, 19 - uno degli spazi più vivaci, affascinanti e emblematici del centro storico. Maggiori info, qui.

In alto i vini: secondo appuntamento in rifugio

Il secondo e ultimo appuntamento, sabato 28 ottobre è al Rifugio Pelizzo sul Matajur con Dario Princic e Radikon (entrambi di Oslavia), Ronco Severo e Skerk (entrambi di Prepotto). I dettagli, qui.

‘Il filo dei sapori’: l’agroalimentare carnico di qualità a Tolmezzo

Un evento pensato per valorizzare e rendere nota la biodiversità del territorio montano, che è molto ricco sotto questo profilo, ma anche per creare un percorso di conoscenza tra produttore e consumatore. Appuntamento a Tolemzzo dal 27 al 30 ottobre. Maggiori dettagli, qui.

‘Tante belle cose in borgo’

Due weekend all'insegna del teatro per festeggiare i 10 anni di attività. Per questa occasione la compagnia teatrale ‘Dietroteatro - Scjap di fantasie teatral’ ha organizzato una rassegna al teatro San Giorgio a Udine, il luogo che l'ha vista nascere e crescere. Quattro spettacoli da non perdere, sia al pomeriggio che alla sera, per tutte età e per tutti i gusti. Si comincia il 28 ottobre, alle 21, con la Compagnia Teatrale di Ragogna «Famee Addams Magje dal frico», per la regia: di Luca Ferri. Ingresso libero.

Notte Immaginaria nell'antico Mulino

Cosa sappiamo dei nostri lontani progenitori? Quanto ci assomigliano gli scimpanzè? Sabato 28 ottobre 2017 al Mulino di Adegliacco (Tavagnacco) i bambini dai 7 agli 11 anni potranno divertirsi a scoprirlo in un appuntamento tutto nuovo con la Notte Immaginaria. I dettagli, qui.

Festival Mimesis, la quarta edizione avrà per tema le ‘Navigazioni’

Fino a sabato 28 ottobre, andranno in scena sei giorni di programmazione culturale, ciascuno articolato in diversi momenti: gli incontri con le scuole al mattino, le presentazioni e i dibattiti in luoghi significativi della città, l’incontro con gli autori nelle principali librerie di Udine. Maggiori info, qui.

‘Teatro Junior’: un intero mese dedicato ai più piccoli

Gran finale sabato 28 ottobre con ‘Il mercante di legnate’ di Paolo Rech, cantastorie e burattinaio veneto. Arlecchino, povero in canna, coltiva l'ambizione di sposare la figlia del re, il quale, naturalmente, la vuole dare in moglie ad un uomo bello, ricco e intelligente. Arlecchino si mette così in affari, vendendo quello che ha sempre ricevuto, ossia... ‘sonore’ legnate! La storia si conclude con un finale a sorpresa, che rivela una morale adatta a tutte le stagioni. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17 e sono ad ingresso libero. I dettagli, qui.

‘Cjants tai cjantons’

Il coro Insolitenote di Ragogna, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco Ragogna e la BCC Friuli Centrale, organizza anche quest'anno ‘Cjants tai cjantons’. Come dice il nome stesso, questa manifestazione ha lo scopo di proporre incontri musicali nelle corti, nelle borgate, nei luoghi più suggestivi che testimoniano l'identità di un paese e le radici del nostro passato. Oltre alla partecipazione del coro locale, per l'occasione saranno ospiti il Coro Livenza di Sacile, che in questi 30 anni di attività ha arricchito un proprio repertorio comprendendo i più noti canti in dialetto veneto ed in lingua friulana, canzoni della tradizione alpina nonché brani di musica leggera, ed il Coro misto ‘Chei di Guart’ di Ovaro, che in costume tradizionale spazierà dalle villotte ai canti di polifonia sacra fin ai classici di autore italiani ed internazionali. L’appuntamento canoro all’insegna del canto popolare e della tradizione locale è il giorno 28 ottobre alle 20.30 alla chiesa di San Giacomo di Ragogna.

Per te al Teatrone

Per te. Dedicato a te, cara Julie della Compagnia Finzi Pasca è partito per il suo tour internazionale a fine 2016 dopo il debutto a Lugano, Per te. arriva dunque per la prima volta in Italia e sarà in scena al Teatro Nuovo fino a sabato 28 ottobre. Uno spettacolo poetico e visionario che vedrà il palcoscenico trasformarsi in un giardino segreto fatto di colori e di risate, dove assaporare le bellezze della vita e coltivare i sogni. Biglietteria del Teatro aperta dalle 16 alle 19 (chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi). L’acquisto dei biglietti è possibile, anche al temporary ticket store del teatro attivato presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (dal 18 ottobre e per tutti i mercoledì, orario 10-13 e 13.30-18), online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per l’acquisto di biglietti di gruppo e per i possessori della G-Teatrocard.