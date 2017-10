Insiderslab: attenzione e creatività a disposizione della comunicazione aziendale

UDINE – Più che un’agenzia che eroga servizi di comunicazione e marketing è un consulente, un amico, qualcuno su cui contare quando c’è la necessità di comunicare un messaggio importante. Insiderslab porta, all’azienda che li richiede, non solo servizi elaborati grazie la creatività di ogni singolo componente del team, ma anche quella passione e gioia che serve per portare avanti il messaggio di un’attività. Il team sostiene il cliente: dati alla mano, grazie ad un’approfondita analisi della situazione la squadra lavora per portare chiarezza e informazione, e consentire quindi di trarre il massimo.

Dalla creazione di contenuti (video, grafici, fotografici e molto altro) all’elaborazione di campagne marketing on e offline Insiderslab aiuta a trovare i canali giusti per raggiungere i traguardi prefissati senza porsi limiti in termini di creatività e strategia. Il team (in continua e costante formazione) è composto da giovani professionisti con esperienze molto diverse nel campo del marketing e della comunicazione. Immancabile poi una rete commerciale ben informata in un ambiente aziendale positivo e in armonia.

Sempre al passo con i tempi (ma soprattutto proiettati verso il futuro), Insiderslab offre le sue competenze professionali alle aziende proponendo le sempre nuove opportunità del mercato digitale, e perché no, divertendosi nel farlo. Oggi il mondo digitale permette di capire come il target prefissato da un'azienda reagisca ai servizi/prodotti offerti, dando la possibilità di migliorare la comunicazione in maniera immediata attraverso un ciclo di test analisi e di ottimizzazione. Insiderslab è una fresca realtà fondata sulle competenze di giovani professionisti, creativi del settore grafico, web designer, social media manager, videomaker e moltissimi altri consulenti motivati e intraprendenti che hanno come comune obiettivo quello di curare la comunicazione dei suoi clienti. Stefano Finoti fa un po’ da maestro d’orchestra, dando armonia e ritmo a ogni progetto, non per niente si dedica alla musica nel tempo libero facendo ballare i suoi ascoltatori. Insomma questa nuova realtà allegra e entusiasta nel territorio del Friuli Venezia Giulia, ha molte potenzialità e questa non sarà l’ultima volta che ne sentiremo parlare di certo.