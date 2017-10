Gli eventi in programma domenica 29 ottobre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Tante belle cose in borgo’

Due weekend all'insegna del teatro per festeggiare i 10 anni di attività. Per questa occasione la compagnia teatrale ‘Dietroteatro - Scjap di fantasie teatral’ ha organizzato una rassegna al teatro San Giorgio a Udine, il luogo che l'ha vista nascere e crescere. Quattro spettacoli da non perdere, sia al pomeriggio che alla sera, per tutte età e per tutti i gusti. Si prosegue il 29 ottobre, alle 17, con Compagnia Teatro Incontro di Trieste «Andante con Variazioni», per la regia di Elisabetta Gustini. Ingresso libero.

Al via la prima edizione di ‘We Food’

‘We Food’ è un viaggio alla scoperta delle fabbriche del gusto. Un viaggio che consentirà, per tutto il weekend, di mettere naso e palato dentro alcune delle migliori aziende (artigiane e non) che si dedicano al food in Triveneto. Eccellenze di tutti i livelli: dai ristoranti ai vini, dalle aziende produttrici di apparecchiature per l'industria del food&wine ai prodotti tipici. In venti, tra sabato 28 e domenica 29 ottobre, apriranno i battenti al pubblico. I dettagli, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171027_459178

OltreConfine

Si chiude con una serata speciale alla Caserma Montesanto di Palmanova il tour dello spettacolo «A occhi chiusi e non era solo orrore e spavento», la restituzione teatrale che chiude il percorso di incontro con le comunità del Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto OltreConfine 15I17 curato da Cikale Operose. Dopo aver coinvolto oltre 700 spettatori nelle 16 tappe sul territorio, domenica 29 ottobre il lavoro è ospite per l’ultima rappresentazione nelle sale della Caserma con una doppia replica alle 16.30 e alle 18.30. Per informazioni: www.oltreconfine-ww1.eu

Il filo dei sapori’: l’agroalimentare carnico di qualità a Tolmezzo

Un evento pensato per valorizzare e rendere nota la biodiversità del territorio montano, che è molto ricco sotto questo profilo, ma anche per creare un percorso di conoscenza tra produttore e consumatore. Appuntamento a Tolemzzo dal 27 al 30 ottobre. Maggiori dettagli, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171024_458191