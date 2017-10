Riparte la serie A: il Tavagnacco di scena a Brescia

TAVAGNACCO - Finalmente si riparte! L’Upc Tavagnacco, sabato 28 ottobre alle 15, per la terza giornata della serie A ‘I Dolci Sapori’ di calcio femminile, sarà di scena a Brescia, al Centro sportivo Club Azzurri. La squadra friulana si trova appaiata in testa alla classifica proprio con Brescia e Juventus a 6 punti, grazie alle belle vittorie contro Sassuolo e Mozzanica nei primi due impegni stagionali. Sarà quindi un banco di prova importante, per mister Amedeo Cassia, per testare il livello di competitività della squadra. Purtroppo, accanto alle infortunate di lungo periodo (Peressotti, Zuliani, Benedetti, Cecotti) ci sono delle nuove acciaccate, alcune delle quali non potranno certamente scendere in campo (Donda, Cotrer, Mascarello), altre che restano in dubbio (Filippozzi e Camporese).

Il mister del Tavagnacco è comunque pronto a rimescolare le carte in caso di necessità, fiducioso di riuscire a fare qualche punto in casa delle Leonesse. «La squadra sta abbastanza bene – assicura Cassia –. In questa settimana abbiamo lavorato un po’ a singhiozzo a causa delle tante assenze per le Nazionali, ma siamo comunque riusciti a provare alcune cose in vista della partita di Brescia. Sappiamo che incontreremo una ‘Ferrari’ ma ce la metteremo tutta tutta per portare a casa un risultato positivo. Andiamo in trasferta con l’obiettivo di conquistare almeno un punto».

Chi ancora non potrà essere della partita è Chiara Cecotti, che ha appena iniziato ad allenarsi dopo un infortunio al ginocchio: «Sto bene e spero di poter rientrare in gruppo presto. A Brescia sarà una partita difficile ma siamo consapevoli della nostra forza e non ci interessa dell’avversario. Le mie compagne daranno tutto e sono convinta che faranno bene».

La partita tra Brescia e Upc Tavagnacco sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Lega Dilettanti partire dalle 15. E’ stato creato anche un hashtag dedicato, #BRETAV.

Le altre partite della giornata: Verona-Chievo, Empoli-Juventus, Bari-Ravenna Woman, Res Roma- Atalanta Mozzanica, Sassuolo-Fiorentina.