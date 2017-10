Al via una nuova edizione di ‘Teatro d'autunno’

UDINE - È tutto pronto per dare il via alla tradizionale rassegna teatrale sul territorio, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine. ‘Teatro d'autunno’ propone una serie ininterrotta di sei spettacoli domenicali da fine ottobre ad inizio dicembre per vivere i quartieri con una sana iniezione di divertimento, arricchita da spunti di riflessione sempre attuali.

Domenica 29 ottobre

L'evento inaugurale è in programma domenica 29 ottobre allo Spazio Venezia di via Stuparich (laterale di viale Venezia) con la compagnia Teatro Maravee di Osoppo, che proporrà ‘E doman?’, dissacrante commedia tragicomica del giovane drammaturgo veneto Francesco Brandi. Un ponte, un fiume, due uomini disperati. A chi tocca per primo? Il pretesto di mettere fine alla propria vita, diventa il viatico per imparare ad apprezzarla. Una commedia in friulano in due atti che nel 2009 ha vinto il premio Flaiano a Pescara. Lo spettacolo, a cura dell’associazione Espressione Est di Udine, è realizzato in collaborazione con l’associazione di volontariato Venezia.

Domenica 5 novembre

Si prosegue domenica 5 novembre all’auditorium Menossi in via San Pietro 60 con il primo spettacolo della 54^ rassegna del teatro Friulano e delle lingue minoritarie, realizzata in collaborazione con il circolo culturale ricreativo S. Osvaldo. In scena la compagnia teatrale I Pignots di Artegna con la commedia ‘In Vegle’ di Anna Maria De Monte per la regia di Claudio Biferali. Un tempo le persone morivano in casa, e il defunto era vegliato per tutta la notte da parenti e conoscenti. Tra un boccone, un requiem e un bicchiere trovavano terreno adatto confidenze, facezie, ricordi e rivelazioni più o meno piccanti. E la lettura del testamento poteva rivelare qualcosa di imprevisto.

Domenica 12 novembre

Si torna allo Spazio Venezia con ‘Two men show – Dado & Luke Sketch Collection’: un rapido susseguirsi di irresistibili sketch, per la prima volta raccolti insieme in un unico grande show. Dai piccoli ai grandi palchi, dalle sagre ai casinò, tutti gli sketch che compongono lo spettacolo sono stati messi alla prova del pubblico. Per la prima volta li ritroviamo insieme in un unico grande show. Davide Bortolossi & Luca Piana s’incontrano per un puro caso in un oratorio: da qui nasce un’amicizia solida attraverso cui condividono la passione per le arti, il teatro e l’animazione. Uno spettacolo unico nel suo genere dalle risate assicurate, realizzato a cura dell’associazione Espressione Est di Udine con la collaborazione dell’associazione di volontariato Venezia.

Domenica 19 novembre

All’auditorium Menossi va in scena la compagnia teatrale di Ragogna con ‘La famee Addams – Magjie dal Frico’, produzione comica caratterizzata da un allestimento curioso e stravagante, messa a punto con la consulenza artistica di Luca Ferri, affermato professionista delle arti sceniche. Nata negli anni ’30 sotto forma di fumetto, la Famiglia Addams è stata protagonista di diversi film e serie televisive: questa sarà la prima volta in lingua friulana per la più strampalata famiglia del mondo e i suoi bizzarri personaggi… Mano compresa.

Domenica 26 novembre

All’auditorium Menossi la compagnia udinese Il Tomât presenta ‘Non sparate sul postino’, due atti in italiano tradotti dall’originale di Derek Bernfield ed affidati alla regia di Adriana Dainotto. Un mix di risate che via via assume i contorni di un giallo, ruotando attorno a un quadro di grande valore. Lo spettacolo è realizzato a cura dell’associazione culturale Udine Sipario.

Domenica 3 dicembre

La rassegna del teatro friulano si conclude domenica 3 dicembre al Menossi sempre con Il Tomât che propone ‘Matrimoni & Patrimoni’, due tempi in madrelingua di Graziano Calligaris per la regia ancora di Adriana Dainotto. La scena si svolge nel salotto di un agiato professionista che improvvisamente, da un contesto economico piuttosto florido, viene a trovarsi sul lastrico. La moglie, abituata al lusso e alle comodità, gli suggerisce un escamotage per uscire in fretta da questa triste condizione. Da qui, una serie di esilaranti situazioni che culmineranno in un finale a sorpresa.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 17 e sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Puntoinforma telefono 0432/1273717, www.comune.udine.gov.it