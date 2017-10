Suns Europe cerca volontari per l’edizione 2017

UDINE – Farsi contaminare dalle atmosfere di Suns Europe 2017, il principale Festival europeo delle arti nelle lingue minorizzate, in programma a Udine dal 30 novembre e il 2 dicembre, e vivere due giorni intensi a stretto contatto con il talento, il pluralismo linguistico, la creatività. Gli organizzatori di Suns Europe lanciano un appello per la ricerca di volontari. Per la buona riuscita della tre giorni dedicata alla musica, al cinema, al teatro e alla letteratura, infatti, c’è bisogno di un gruppo di giovani volenterosi che si dia da fare per accogliere e assistere al meglio i tanti artisti che raggiungeranno il capoluogo friulano da mezza Europa. C’è tempo fino al 13 novembre per presentare la propria candidatura.

Come fare

Per farlo basta andare sul sito della manifestazione (www.sunseurope.com), compilare il modulo di iscrizione e inviarlo all’indirizzo mail volontari@sunseurope.com. L’invito si rivolge soprattutto agli universitari, considerato che al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato. I volontari avranno il compito di accompagnare gli artisti in hotel, a teatro o nelle varie attività previste dal programma del Festival, oltre che di presenziare negli Infopoint allestiti all’interno del teatro Giovanni da Udine con l’obiettivo di promuovere le lingue. Sono richieste buona conoscenza dell’inglese parlato e buona capacità a relazionarsi con le persone di cultura e provenienza diverse.

Il progetto

Suns Europe è un progetto realizzato dalle cooperative Informazione Friulana (editrice di Radio Onde Furlane) e Puntozero con il sostegno dell'ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana), della Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli, in collaborazione con Comune di Udine, Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Babel Film Festival e che gode del Patrocinio del Consiglio d'Europa.

Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.