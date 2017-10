L'arte di educare: formazione innovativa per docenti

UDINE - A Udine sta per iniziare il nuovo ciclo di incontri de ‘L'arte di educare’, il corso di formazione per docenti di scuole di ogni ordine e grado riconosciuto dal M.I.U.R. La proposta formativa del Centro Studi Podresca è frutto di una ricerca innovativa per lo sviluppo delle abilità umane nell'educazione, basato sulla conoscenza, sulla pratica e sull'esperienza di trent'anni di lavoro sul campo.

Lo studio delle abilità personali

Il percorso tematico vanta il primato di aver introdotto in ambito educativo lo studio delle abilità personali in modo preciso, organico e sistematico. Attraverso la conoscenza esatta dell'abilità e l'applicazione in prima persona, l'insegnante guida il bambino o il ragazzo ad interagire in modo costruttivo, ad esprimersi con strumenti gradualmente più raffinati e complessi e garantisce un'esperienza di insegnamento-apprendimento positiva. Di conseguenza, tra adulti e ragazzi e tra coetanei diminuiscono incomprensioni e conflitti. L’approccio innovativo ha portato a numerosi risultati, tutti molto significativi e ben documentati: le relazioni in classe risultano più collaborative e, grazie ad un maggior impegno nello studio, aumenta il rendimento scolastico.

Insegnare

Lo sviluppo delle abilità personali nell'educazione è stato presentato in occasione di due Convegni internazionali presso la sede dell'ONU a New York nel 2014 e nel 2015 e accolto come buona prassi per contribuire a rafforzare il ruolo delle famiglie all’interno degli Obiettivi per lo Sviluppo del Millennio. «Insegnare è lo strumento attraverso cui l'adulto conduce il giovane verso la vita, le sue scelte, la sua emancipazione. Nel momento storico in cui viviamo, assistiamo al rapido evolversi delle esigenze di bambini e ragazzi, e il gap generazionale tra insegnanti e giovani diventa sempre più profondo. Mai come oggi scuola e famiglia hanno bisogno di strumenti innovativi capaci di rispondere alle reali necessità. La motivazione al miglioramento in ambito educativo è molto sentita, ora sono necessarie direzioni precise e strumenti concreti per attuarla. L’arte di educare fornisce strumenti efficaci e immediatamente applicabili, forti dei risultati e dei riconoscimenti conseguiti» spiega Silvana Tiani, ricercatrice, scrittrice e docente del corso stesso.

Si tratteranno sei temi di studio

Giovedì 30 novembre alle 15.30 al Liceo Percoto di Udine Via Pier Silverio Leicht, 4 è in programma il primo appuntamento: Il ciclo di apprendimento. L’argomento ha la finalità di esplorare strumenti innovativi per sostenere gli alunni nel maturare la motivazione all’apprendimento: migliorare l’approccio allo studio («come imparare»), scoprire l’esigenza di sapere («perché imparare») e mettere in pratica in modo efficace ciò che si ha appreso («che cosa ottengo con le conoscenze apprese»). Per aderire al corso è utilizzabile il bonus per la formazione degli insegnanti. Giovedì 16 novembre alle 17.30 presso la libreria Ubik Udine Piazza Marconi 5 e mercoledì 22 novembre alle 15 al Liceo Percoto Via Leicht 4, la Tiani terrà le conferenze di presentazione del corso, presentando in libreria il libro Il ciclo di apprendimento e al liceo la ricerca Abilità personali a scuola.

Per informazioni contattare la segreteria del Centro Studi Podresca da lunedì a venerdì al numero 0432.713319 o scrivendo a info@podresca.it.