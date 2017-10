Federica Botter si aggiudica la borsa di studio ‘Giovane sportivo dell’anno Evergreen Life’

UDINE – Federica Botter, classe 2001, è la vincitrice della borsa di studio ‘Giovane Sportivo dell’anno Evergreen Life Products’. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa promossa dalla Evergreen Life Foundation Onlus con la collaborazione dell’USSI FVG ha l’obiettivo di individuare e sostenere giovani studenti meritevoli che si distinguono a scuola e nello sport, per garantirgli un futuro concreto in entrambi gli ambiti.

Numerosi I profili

Dopo aver analizzato numerosi profili di studenti degli istituti scolastici superiori di tutto il Friuli Venezia Giulia, la scelta è ricaduta su Federica Botter in quanto la ragazza si è distinta per l’ottimo profitto scolastico al Mattei di Latisana ed è considerata un vero talento nella disciplina del lancio del giavellotto. Già campionessa italiana a Cles 2016, Federica ha registrato il nuovo record regionale con 50.74 metri e la migliore prestazione italiana cadette l’anno scorso. Questi risultati le hanno aperto le porte della nazionale italiana, che ha rappresentato lo scorso agosto all’Eyof in Ungheria, le olimpiadi europee under18.

Bruno Pizzul

La premiazione ha visto la partecipazione speciale di Bruno Pizzul, leggenda del giornalismo italiano, che ha speso parole d’incoraggiamento sia nei confronti della giovane atleta, sia della Fondazione, che con il suo operato contribuisce alla crescita di talenti regionali. Presente in sala anche l’atleta udinese Alessandro Talotti a cui è stato affidato il compito di consegnare il premio assieme alla Presidente di Evergreen Life Foundation Alessandra Pesle, che ha dichiarato: ‘Investire nelle nuove generazioni, contribuendo alla loro realizzazione in campo scolastico, sportivo ed artistico è la mission della nostra fondazione e anche in questa occasione abbiamo voluto dare il nostro contributo affinchè i sogni di una giovane ragazza di talento possano avverarsi. Dall’inizio del 2017 abbiamo già destinato 10 mila euro in borse di studio e stiamo continuando a lavorare con l’obiettivo di attivare un numero sempre maggiore di iniziative analoghe’.

La cerimonia

Il premio testimonia anche la felice collaborazione tra due realtà che - consce dell’attuale crisi occupazionale e della mancanza di fondi per sostenere l’attività di molte associazioni sportive – da sempre supportano la crescita delle giovani promesse del futuro, così come ricordato da Umberto Sarcinelli, Presidente USSI FVG: ‘L’USSI FVG ha non solo il piacere ma il dovere di contribuire al sostegno e ai sogni dei giovani sportivi della nostra Regione. Per noi un grande piacere poter lavorare a stretto contatto con una bella realtà quale Evergreen Life, in coordinamento con gli istituti scolastici regionali.’ Alla cerimonia di consegna della borsa di studio, del valore di 2 mila euro, hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, tutti concordi sull’importanza di sostenere questa lodevole iniziativa a favore dei giovani. Presso la sede di Confindustria Udine erano presenti, tra gli altri, Franco Iacop (Presidente del Consiglio Regionale del FVG), Beppino Govetto (Assessore allo Sport del Comune di Udine), Ermes Canciani (Vicepresidente Vicario Coni e Presidente FIGC), Claudio Bardini (Coordinatore EMFS) e Maria Grimaldi, Direttore Generale di Confindustria Udine.