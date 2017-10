Scontro tra un’auto e una bici all'imbocco di via Poscolle: ferita una donna

UDINE – Scontro tra un’auto e una bicicletta nella prima serata di venerdì 27 ottobre. Il fatto è avvenuto attorno alle 20 all’incrocio tra via Zanon, via del Gelso e via Poscolle.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi, una Reanault Captur condotta da una 41enne di Tavagnacco è finito contro una bicicletta con in sella una donna straniera, una 29enne di nazionalità pakistana. Il mezzo a due ruote arrivava da via Zanon diretto verso il centro della città mentre la vettura stava per immettersi in via Poscolle? provenendo da via del Gelso.

La donna è finita sull’asfalto ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. E' stata comunque accompagnata in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.