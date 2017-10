28 ottobre: l'Anpi Udine aderisce alla 'marcia marcia antifascista'

UDINE - L’Anpi Nazionale ha indetto una giornata di mobilitazione per sabato 28 ottobre per rispondere ad alcune organizzazioni neofasciste che hanno deciso di manifestare nel giorno in cui 95 anni fa avvenne la ‘marcia su Roma’, accadimento che aprì per l’Italia un ventennio di dittatura, violenze, oppressione sociale, guerra.

Il Comitato provinciale dell’Anpi Udine ha ritenuto di aderire all’appello nazionale organizzando anche in Friuli un’assemblea pubblica nella giornata di sabato 28 ottobre alle 16 nella sala della Palazzina delle Associazioni (ex Caserma Osoppo) di via Brigata Re 29 a Udine.

Il professor Flavio Fabbroni della presidenza provinciale interverrà su ‘Il Fascismo, dalle origini alla marcia su Roma’ con particolari riferimenti agli avvenimenti occorsi a Udine il 28 ottobre 1922.

In ricordo del poeta Pierluigi Cappello, Toni De Lucia leggerà le parole inserite nella raccolta di prosa Il dio del mare del 2008 in cui attraverso, la mediazione del mito omerico dell’Iliade, rese omaggio alle figure di Mario e Gino Lizzero, comandanti partigiani friulani.