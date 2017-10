La Gsa Udine di nuovo in trasferta ritrova Orzinuovi

UDINE - Si avvicina la seconda trasferta consecutiva per la Gsa Udine che domenica sarà impegnata alle 18 a Brescia contro l’Agribertocchi Orzinuovi. Un secondo test lontano dalle mura amiche contro una formazione sulla carta meno forte dei bianconeri, ma con alcune buone individualità – a cominciare dal lungo americano Olasewere fino all’all-around italo-americano Sollazzo – sulle quali Ferrari e compagni dovranno fare buona guardia. Nell’ultima partita, la trasferta contro la Fortitudo Bologna, gli uomini allenati da coach Crotti sono stati 'malmenati' dagli emiliani soccombendo ben oltre quando dica il punteggio finale (76-67). Non c’è dubbio, perciò, che i lombardi vorranno rifarsi per mettere vicino due punti in classifica a quelli già conquistati con l’unica vittoria ottenuta finora, quella in casa con Roseto.

Del momento della squadra bianconera parla il gm friulano Davide Micalich che appare fiducioso in vista del match con Orzinuovi.

Micalich, quali sono le condizioni di Pellegrino?

«Ha una lesione muscolare non particolarmente grave, ma che va monitorata. E’, perciò, necessario dargli un po’ di riposo e, per questo motivo, domenica non giocherà. La prossima settimana lo rivaluteremo e credo che potrà riaggregarsi al gruppo».

Cosa ne pensa della prossima squadra che la Gsa affronterà?

«Orzinuovi per noi rappresenta il nostro recente passato. Con loro abbiamo sofferto, nell’anno in cui abbiamo perso la promozione, perdendo alla «bella» a casa loro in semifinale e gioito l’anno della promozione con una delle vittorie più belle di quella stagione. È una società seria, in crescita, che merita il massimo rispetto. Sarà una partita difficile, proveranno sicuramente a vincere. Dovremo affrontarli con il giusto atteggiamento, ma sono fiducioso considerato che ci stiamo allenando bene».

Dopo che si sono disputate quattro partite di campionato, quale è secondo lei l’aspetto in cui l’Apu deve crescere di più?

«Ogni tanto ci manca un po’ di talento ed imprevedibilità offensiva. Siamo una squadra molto di sistema, costruita ad immagine e somiglianza del suo allenatore, in cui i meccanismi devono funzionare perfettamente affinché la macchina poi giri a dovere. Abbiamo, però, anche bisogno che, ad esempio, Dykes si inventi qualche canestro fuori dagli schemi e che Veideman faccia qualche 'zingarata'. Ci manca po’ di imprevedibilità, appunto. Finora abbiamo, comunque, fatto bene, l’unico rammarico è la sconfitta con Mantova che, però, se finora ha vinto tre partite su quattro, una cattiva squadra non è».